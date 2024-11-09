Россиянина Стерлингова приговорили в США к 12 годам за отмывание денег

Разработанная Стерлинговым программа дробила биткоины по заказу клиентов и выводила их в наличные деньги. С 2011 по 2021 год сервис обработал более 1,2 миллиона виртуальных монет, заработанных хакерами, которые занимались кражами данных, торговали наркотиками и порнографией с участием детей.

Кроме тюремного заключения, суд обязал Стерлингова выплатить компенсацию на сумму 395,5 миллиона долларов, а также конфисковал его активы на 1,76 миллиона в американской валюте.

По данным агентства Bloomberg , россиянин изначально не признавал свою причастность к сервису Bitcoin Fog. Но в начале октября дал признательные показания и заявил, что сожалеет о вреде, который причинил.

В середине августа окружной суд США приговорил россиянина Георгия Кавжарадзе к 40 месяцам тюрьмы. Его обвинили в торговле крадеными данными банковских карт. По данным обвинения, осужденный действовал с 2016 по 2021 год и успел продать данные более 300 кредиток и дебетовых карт на общую сумму более миллиона долларов.