09 ноября 2024, 19:44

Россиянина Стерлингова приговорили в США к 12 годам за отмывание денег

РИА «Новости»
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Создателя анонимайзера криптовалютных сделок Bitcoin Fog гражданина России и Швеции Романа Стерлингова суд Вашингтона приговорил к 12 годам тюрьмы по обвинению в легализации около 400 миллионов долларов через даркнет. Об этом сообщила пресс-служба Минюста США.

Разработанная Стерлинговым программа дробила биткоины по заказу клиентов и выводила их в наличные деньги. С 2011 по 2021 год сервис обработал более 1,2 миллиона виртуальных монет, заработанных хакерами, которые занимались кражами данных, торговали наркотиками и порнографией с участием детей.

Кроме тюремного заключения, суд обязал Стерлингова выплатить компенсацию на сумму 395,5 миллиона долларов, а также конфисковал его активы на 1,76 миллиона в американской валюте.

По данным агентства Bloomberg , россиянин изначально не признавал свою причастность к сервису Bitcoin Fog. Но в начале октября дал признательные показания и заявил, что сожалеет о вреде, который причинил.

В середине августа окружной суд США приговорил россиянина Георгия Кавжарадзе к 40 месяцам тюрьмы. Его обвинили в торговле крадеными данными банковских карт. По данным обвинения, осужденный действовал с 2016 по 2021 год и успел продать данные более 300 кредиток и дебетовых карт на общую сумму более миллиона долларов.

США Суд Криптовалюты Тюрьмы Хакеры Деньги
09 ноября 2024, 18:39
В Пентагоне испугались увольнения Трампом чернокожего генерала
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В Пентагоне возникли опасения, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп может уволить высокопоставленного генерала Чарльза Брауна из-за разногласий в вопросе инклюзивности в военной службе. Об этом сообщило Politico.

Речь идет об идеологии воукизма, предполагающей повышенное внимание к вопросам социальной, расовой и половой принадлежности.

Авторы публикации напомнили, что Трамп фактически назначил Брауна на должность первого чернокожего начальника штаба ВВС в начале 2020 года. Перед утверждением сенатом Браун высказывался о расовой несправедливости в армии. В частности, озвучивал сложности в продвижении по службе людей с афроамериканскими корнями.

«Теперь люди из окружения Трампа увидели в Брауне потенциальную угрозу для плана избранного президента по отказу от программ многообразия и инклюзивности в Пентагоне», - отметили в статье.

Ранее в Пентагоне сообщили о выявленных проблемах в военно-промышленном комплекса США из-за поддержки ВСУ.

Помощь Украине вызвала сложности в поддержании и увеличении складов оружия для нужд американской армии.

США Пентагон Военные Дональд Трамп
09 ноября 2024, 18:23
Разрушительное цунами и землетрясение. США накроет апокалипсис
Freepik
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Соединенным Штатам могут грозить 30-метровое цунами и девятибалльное землетрясение. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Сейсмологи обнаружили тревожные признаки в разломе в ходе высокоточного картографирования под водой. После исследования Каскадной зоны субдукции они выявили четыре отдельных сегмента вдоль разлома протяженностью 970 километров. Они охватывали территорию от юга Канады до Северной Калифорнии.

По прогнозам экспертов, на США в ближайшие годы могут обрушится катаклизмы небывалой силы. Например, подземные толчки спровоцируют мощное цунами, которое может нанести серьезный вред сразу нескольким штатам.

В октября ураган «Милтон» обрушился на Флориду и принес серию тайфунов и сильные ливни.

Он повредил более 125 домов и осушил залив Тампа. В зоне возможных подтоплений оказались около 11 миллионов человек. Жертвами урагана стали 10 местных жителей.

США Ураган Землетрясения Флорида Тайфун Калифорния
09 ноября 2024, 18:16
Поляки испугались из-за последствий строительства «Восточного щита»
РИА «Новости»
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Жители восточных регионов Польши испугались изъятия земель в пользу государства в связи со строительством «Восточного щита». Об этом сообщил юрист Камиль Сыллер, его слова привело РИА «Новости».

Под «Восточным щитом» подразумевают комплексную оборонительную инфраструктуру Польши. В законе о нем содержится пункт о стратегических инвестициях в области обороноспособности государства, подразумевающий возможность изъятия недвижимости у граждан.

«Очевидно, что изъятия будут. Законы подразумевают изменения границ частных владений. Если сейчас целые населенные пункты примыкают к границе, то они наиболее уязвимы. Весь вопрос не в том, что изъятия случатся, а в том - когда», - сказал правозащитник.

Около недели назад Польша начала строительство оборонительной линии на границе с Россией. Проект оценили в 10 миллиардов злотых (около 242 миллиардов рублей), писали «Известия».

Строительство Польша
09 ноября 2024, 17:06
Президент Германии ударил писателя, обвинившего его в поддержке России
Unsplash
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вышел из себя и ударил писателя Марко Мартина, который обвинил его в поддержке России из-за газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщило Bild.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вышел из себя и ударил писателя Марко Мартина, который обвинил его в поддержке России из-за газопровода «Северный поток - 2». Об этом сообщило Bild.

По данным издания, политик вышел из себя после того, как Мартин раскритиковал его за одобрение строительства газопровода, и набросился на оппонента с кулаками. Разгневанного Штайнмайера не смогли остановить даже очевидцы.

Мартин в комментарии газете добавил, что Штайнмайер сказал ему: «Интеллектуалам не понять, насколько тяжела работа политиков».

Ранее президент Германии обвинил Россию в том, что она «вернула войну в Европу». Это высказывание раскритиковала официальный представитель МИД Мария Захарова , напомнив, что Штайнмайер поощрял Украину за срыв Минских соглашений и отказывался выплачивать компенсации ленинградским блокадникам-неевреям.

Германия Газопровод Северный поток — 2 Россия

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