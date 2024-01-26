26 января 2024, 00:16

Россиянина осудили в США на 5 лет и 4 месяца тюрьмы по делу о кибермошенничестве

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Суд в Америке приговорил россиянина Владимира Дунаева к пяти годам и четырем месяцам заключения по статье о кибермошенничестве. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Подсудимый приговорен к 64 месяцам тюрьмы с учетом времени, проведенного под стражей, и 5 годам под надзором после освобождения», - сказано в опубликованном постановлении.

Дунаева арестовали весной 2021-го в Южной Корее, а осенью того же года экстрадировали в Америку. По данным США, в период с ноября 2015-го по август 2020 года мужчина занимался хищением финансовых средств и конфиденциальных данных. Помимо этого, он вел деятельность внутри транснациональной преступной организации, которая создала вредоносную программу Trickbot. Приложение заразило миллионы компьютеров по всему миру.

Ранее россиянина Владислава Клюшина в Бостоне приговорили к девяти годам тюрьмы. Его тоже признали виновным в кибермошенничестве.

США Хищения Суд Тюрьмы Мужчины
25 января 2024, 23:47
«Напоминает клоунаду». Заявления об отделении Техаса от США назвали популистским маневром
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Ряд американских СМИ сообщили, что власти штата Техас рассматривают возможность выхода из состава США. Причиной таких заявлений стал миграционный кризис на юге страны. Заместитель директора Института международных исследований, публицист МГИМО, политолог, историк, американист Виктор Мизин рассказал «360», насколько серьезны такие заявления и как их нужно воспринимать.

«Популистский маневр» Сообщения в СМИ о выходе Техаса из состава США появились, чтобы «заявить о себе», считает политолог.

«Это такой очень популистский и популярный среди избирателей маневр или шаг. Думаю, это будет штат больше за Трампа, нежели за [президента США Джо] Байдена на предстоящих президентских выборах», - поделился собеседник издания.

Мизин считает, что такие заявления - очередная политическая заявка, коих в американской политике сейчас немало. Звучит это несерьезно, но для стратегов демократической партии это звоночек, что с этим нужно что-то делать, пояснил политолог.

Практически неосуществимо Теоретически, чтобы штат мог отделиться от США, нужно всеобщее согласие на голосовании. Также должны согласиться сенат, конгресс штата и губернатор. Мизин отметил, что такого прецедента со времен гражданской войны не было.

«Это будет довольно сложная юридическая коллизия. Что еще скажет Верховный суд», - отметил политолог.

Эксперт отметил, что отделение штата практически не осуществимо.

«Не дождетесь» «Есть такое лозунг: „Не дождетесь!“. Мы, конечно, не дождемся развала Соединенных Штатов. Я об этом всю мою жизнь читаю, а они никак не разваливаются», - первым делом отметил политолог.

В Америке жители Техаса воспринимают себя практически отдельной нацией, об этом есть много фильмов, пояснил Мизин. С одной стороны это смешно, но под этим есть основание.

«Традиционно они очень консервативны - это был рабовладельческий штат», - пояснил американист.

Мизин считает, что техасцы на предстоящих выборах будут голосовать за Дональда Трампа, кандидата от республиканской партии. Политолог отметил, что такой «техасский феномен» говорит, что в «американском королевстве» что-то если не прогнило, то очень неспокойно и нарастают большие проблемы. И у правительства нет никакой стратегии, как с ними бороться.

США Дональд Трамп Джо Байден Выборы
25 января 2024, 22:36
Турция одобрила заявку Швеции в НАТО
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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в Североатлантическом Альянсе. В электронном вестнике правительства страны Resmi Gazete опубликовали соответствующий указ.

Из этого следует, что процедуру утверждения Турцией членства Швеции в НАТО официально завершили.

Ранее стало известно, что турецкий парламент после дебатов одобрил вступление страны в альянс. Далее заявку должен был подписать Эрдоган, что он и сделал 25 января.

Швеция подала заявку на присоединение в блок в 2022 году. Турецкая сторона поставила условия, которые государство должно было выполнить для получения согласия Анкары. Документы о ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО рассматривали в парламенте Турции с октября 2023 года.

Турция Швеция Реджеп Эрдоган НАТО
25 января 2024, 22:16
МИД Сербии отреагировал на обвинения актера Биковича в поддержке геноцида
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Сербское министерство иностранных дел ответило на заявление внешнеполитического ведомства на Украине, где актера Милоша Биковича обвинили в поддержке геноцида и нарушении международного права. Сообщение ведомства передало РИА «Новости».

«Министерство иностранных дел [Сербии] указывает на полную необоснованность данного утверждения», - сказано в публикации.

В МИД отметили, что конституция Сербии дает гарантии о свободе художественного и научного творчества, культурные традиции в государстве хранят долгую историю. Актера Биковича в министерстве назвали одним из самых талантливых и известных сербских артистов. Несмотря на молодой возраст, он уже внес вклад в международный кинематограф.

Ранее Бикович заявил, что хотел бы построить карьеру в Голливуде. Он неоднократно получал оттуда предложения, но ни одно его не устроило. При этом артист резко высказался о звездах американского кино. Он не доволен работой актрисы Анджелины Джоли в фильме «В краю крови и меда». По его мнению, кино получилось далеким от реальности.

Кино Сербия Фильмы Актеры
25 января 2024, 21:01
Байден отправит шефа ЦРУ Бернса на переговоры для сделки Израиля и ХАМАС
РИА «Новости»
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Американский лидер Джо Байден планирует отправить шефа ЦРУ Уильяма Бернса в Европу на переговоры с Израилем, Египтом и Катаром для заключения сделки с ХАМАС. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на информированные источники.

Ожидается, что Бернс встретится с руководителями египетской и израильской разведок Аббасом Камелем и Давидом Барнеа, а также премьер-министром правительства Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани.

Сделка Израиля с ХАМАС, которую хочет обсудить глава ЦРУ, подразумевает освобождение всех заложников палестинского движения и самое длительное прекращение огня с начала обострения.

Эскалация палестино-израильского конфликта произошла 7 октября после того, как ХАМАС нанес массированный ракетный удар по территории Израиля. ЦАХАЛ в ответ начал атаковать объекты в секторе Газа, в том числе гражданские.

Накануне Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара и США предварительно утвердили условия временного перемирия и обмена заложниками в палестинском анклаве. Огонь планируется приостановить на месяц.

США Израиль Египет Переговоры Конфликт Израиля и Палестины Катар

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