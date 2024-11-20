Россиянина обвинили в обрыве кабелей в Балтийском море
Капитаном подозреваемого в причастности к обрыву подводных кабелей в Балтийском море китайского судна Yi Peng 3 был гражданин России. Об этом заявило немецкое издание Bild.
«Кабели могло повредить китайское грузовое судно Yi Peng 3. Оно привлекло внимание своим странным маршрутом, после этого за ним последовали два датских военных корабля и вынудили остановиться. Капитаном судна была гражданин России», - отметили журналисты.
Авторы материала добавили, что Германия оказывает Финляндии и Швеции помощь в расследовании.
В понедельник финская компания-оператор Cinia Oy заявила о повреждении телекоммуникационного кабеля между Германией и Финляндией C-Lion1, его вывели из строя. Позднее стало известно, что подводный коммуникационный кабель между Литвой и Швецией также повредили, идет расследование происшествия.