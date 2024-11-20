Россиянина обвинили в обрыве кабелей в Балтийском море

«Кабели могло повредить китайское грузовое судно Yi Peng 3. Оно привлекло внимание своим странным маршрутом, после этого за ним последовали два датских военных корабля и вынудили остановиться. Капитаном судна была гражданин России», - отметили журналисты.

Авторы материала добавили, что Германия оказывает Финляндии и Швеции помощь в расследовании.

В понедельник финская компания-оператор Cinia Oy заявила о повреждении телекоммуникационного кабеля между Германией и Финляндией C-Lion1, его вывели из строя. Позднее стало известно, что подводный коммуникационный кабель между Литвой и Швецией также повредили, идет расследование происшествия.