Россиянина арестовали за нападение на церковь в Стамбуле

«В отношении 25 подозреваемых, в том числе Давида Тандуева (гражданин России), подозреваемых в членстве в ИГ* и том, что они стреляли в нашего гражданина, выдан ордер на арест по обвинениям в членстве в террористической группировке и умышленном убийстве», - написал Тунч.

По словам министра, еще девять подозреваемых отпущены на свободу под судебный контроль.

По турецким законам обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы за участие в террористической организации и до пожизненного заключения за убийство.

В воскресенье, 28 января, вооруженные мужчины в балаклавах ворвались в католический костел в стамбульском районе Сарыер и открыли огонь по находившимся в храме людям. В результате нападения один из прихожан погиб.

Позже министр внутренних дел Турции Али Еликая заявил, что нападавшие на церковь связаны с ИГИЛ *. По этому делу полицейские задержали 47 человек, среди которых двое иностранцев. По словам министра, один из них россиянин, другой - уроженец Таджикистана.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - запрещенная в России террористическая организация.