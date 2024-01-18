Россиянин с топором разгромил офис губернатора в Таиланде

«Безрассудное хулиганство российского туриста в здании администрации Пхукета, приведшее к значительному повреждению офиса губернатора, закончилось арестом и последующей госпитализацией», - уточнило издание.

Звуки бьющегося стекла услышали сотрудники службы безопасности. Они поднялись на четвертый этаж и увидели на полу капли крови, которые вели к столу секретаря губернатора. Под ним лежал топор.

Погромщик успел сбежать, поэтому вызвали полицейских. Россиянина задержали, когда он пытался украсть припаркованный мотоцикл. На его ногах было множество порезов от стекла, поэтому его сначала отвезли в больницу.

Россиянину позже предъявят обвинения, а пока он остается под наблюдением врачей.

Ранее в Хабаровске пьяный мужчина избил сожительницу , а потом напал на медиков, которые приехали ей помочь. Он разбил окно машины скорой помощи, несколько раз замахнулся на фельдшера и ушел.