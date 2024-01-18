18 января 2024, 00:15

Россиянин с топором разгромил офис губернатора в Таиланде

РИА «Новости»
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Россиянин проник в здание администрации Пхукета в Таиланде, где топором разбил стеклянную дверь в офисе губернатора. Об этом сообщило местное издание KhaoSod.

«Безрассудное хулиганство российского туриста в здании администрации Пхукета, приведшее к значительному повреждению офиса губернатора, закончилось арестом и последующей госпитализацией», - уточнило издание.

Звуки бьющегося стекла услышали сотрудники службы безопасности. Они поднялись на четвертый этаж и увидели на полу капли крови, которые вели к столу секретаря губернатора. Под ним лежал топор.

Погромщик успел сбежать, поэтому вызвали полицейских. Россиянина задержали, когда он пытался украсть припаркованный мотоцикл. На его ногах было множество порезов от стекла, поэтому его сначала отвезли в больницу.

Россиянину позже предъявят обвинения, а пока он остается под наблюдением врачей.

Ранее в Хабаровске пьяный мужчина избил сожительницу , а потом напал на медиков, которые приехали ей помочь. Он разбил окно машины скорой помощи, несколько раз замахнулся на фельдшера и ушел.

Больницы Россия Таиланд Полиция
18 января 2024, 00:29
Moody’s пообещало не объявлять дефолт у стран в случае конфискации активов РФ
РИА «Новости»
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Международное рейтинговое агентство Moody’s заявило, что не объявит дефолт в странах, выпустивших государственные облигации, которые приобрела Россия, если они будут конфискованы. Об этом сообщило Reuters.

Международное рейтинговое агентство Moody’s заявило, что не объявит дефолт в странах, выпустивших государственные облигации, которые приобрела Россия, если они будут конфискованы. Об этом сообщило Reuters.

«Наши рейтинги обычно не отражают соображения, специфичные для держателей облигаций, поэтому мы не будем рассматривать этот сценарий как дефолт для этих стран», - пояснил старший вице-президент Moody’s Investors Service Торстен Нестманн.

При этом в кредитно-рейтинговом агентстве S&P Global отметили, что выплаты по купонам производятся через платежного агента, который даже в случае конфискации российских активов продолжит перечислять платежи другим кредиторам.

Большая часть замороженных российских активов хранится в облигациях и денежных средствах в Австрии, Германии, Франции, Канаде и Великобритании. Вопрос об их конфискации рассматривают в США и ЕС. Брюссель предлагал изъять инвестиционную прибыль от них, а не сами активы. В США же призвали озвучить различные варианты действий с российскими активами к 24 февраля 2024 года.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что замороженные средства Центробанка России в депозитарии Euroclear можно использовать в качестве залога для привлечения финансирования Украины.

Россия Деньги Экономика
17 января 2024, 19:20
Принцессе Уэльской и Карлу III потребовалась помощь врачей
Global Look Press
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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон 17 января в Лондоне перенесла плановую операцию на брюшной полости. Об этом сообщила пресс-служба Кенсингтонского дворца.

«Во вторник принцессу Уэльскую доставили в больницу для запланированного хирургического вмешательства на брюшной полости. Операция состоялась успешно, но Кейт останется в больницу до двух недель, после чего вернутся на восстановление домой», - заявили в пресс-службе.

Во дворце подчеркнули, что операция не связана с раковым заболеванием.

«Мы продолжим предоставлять информацию о состоянии здоровья принцессы. Она хотела бы извиниться перед заинтересованными сторонами, что ей придется отложить свое участие в уже запланированных мероприятиях», - добавили представители двора принцессы.

Также пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что король Великобритании Карл III на следующей неделе проведет медицинскую процедуру, из-за чего на время откажется от выполнения публичных обязанностей.

«Королю потребовалось пройти лечение из-за увеличения простаты. У Его Величества доброкачественное новообразование, на следующей неделе он обратится в больницу для корректирующей процедуры», - добавили в пресс-службе дворца.

Карл III стал королем Великобритании в 2022 году после смерти своей матери, Елизаветы II.

Великобритания Больницы Карл III
17 января 2024, 17:17
Американец укусил бортпроводницу самолета All Nippon Airlines
Global Look Press
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Гражданин США укусил за руку бортпроводницу самолета авиакомпании All Nippon Airlines, летевшего из Токио в Сиэтл. Командир корабля принял решение вернуться в аэропорта вылета, сообщил телеканал TBS.

По данным японской полиции, рейс вылетел из Токио вечером 15 января. После взлета 55-летний Майкл Трэвис Хальярд агрессивно отреагировал на просьбу одного из членов экипажа занять свое место. Затем мужчин набросился на бортпроводницу и укусил ее за руку.

Когда воздушное судное вернулось в аэропорт Ханэда, нарушителя задержали. Во время допроса Хальярд утверждал, что совершенно не помнит нападения. По предварительным данным, в полете мужчина принял снотворное.

В начале января с рейса Москва - Минеральные воды сняли пьяного мужчину , сломавшего руку бортпроводнику. Правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве.

США Самолеты
17 января 2024, 12:47
Россия пообещала ответить на размещение военных ФРГ в Польше
РИА «Новости»
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Россия даст свой ответ на согласие Польши разместить на своей территории немецкие воинские подразделения. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

В ведомстве подчеркнули, что согласие польских властей на размещение немецких военных является показателем стремления на повышение напряженности в Европе.

«Это усиление активности военного потенциала НАТО рядом с границами России и Белоруссии. Подобное ведет к деградации архитектуры европейской безопасности. Без реакции России это согласие не останется», - сказала Захарова.

Она напомнила, что на территории Польша уже дислоцированы порядка 10 тысяч военных США.

«Там же находится боевая группировка НАТО, в которую входят военные Румынии, Британии, Хорватии и США. Очевидно, то в размещении иностранных войск на польской территории нет никакой необходимости, если данные страны ориентированы на мир», - добавила дипломат.

Ранее замглавы МИД Польши Анджей Шейна сообщил, что страна согласилась разместить немецких военных для усиления восточного фланга НАТО.

Военные Международные отношения Россия МИД РФ Польша

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