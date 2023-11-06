Россиянин рассказал о главных достопримечательностях Пекина
Приехавшим в Китай россиянам необходимо постараться посетить основные достопримечательности Пекина. Об этом написал автор Telegram-канала «Кулик по-пекински» Никита Куликов, сообщило издание msk1.ru.
На первое место он поставил парк «Бэйхай», в котором есть пагода, красивая китайская мозаика и примеры классической китайской архитектуры. В парке можно погулять вдоль берега реки с ивами, подняться на холм и прокатиться на лодке.
На втором месте среди достопримечательностей - парк «Цзиншань».
«Именно тут вы сможете увидеть невероятную панораму Пекина, в том числе увидеть частичку Запретного города», - отметил Куликов.
На третье место он поставил Великую Китайскую стену.
«Изначально я сомневался, стоит ли включать ее в список, потому что она находится на некотором отдалении от Пекина, для посещения нужно время. Но побывать тут стоит, стену легко можно спутать с чудом света», - добавил блогер.
В августе Россия и Китай возобновили безвизовый обмен группами туристов.