Россиянин пропал без вести после массированной атаки на Израиль

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Уроженец Сестрорецка обучался в петербургском политехническом университете. В 2022 году Андрей уехал из России по программе репатриации, чтобы изучать 3D-дизайн в Тель-Авиве. Последнее время он жил и работал в одном из ресторанов израильского города. Недавно россиянину предложили подработку на фестивале, и тот согласился.

По данным СМИ, во врем вторжения боевиков палестинского движения ХАМАС в регионы Израиля, мужчина вместе с остальными прятался в металлических контейнерах и кустах. Последний раз он выходил на связь 7 октября около 09:13 утра. Россиянин говорил, что «все очень плохо, вокруг террористы».

Израиль попал под массированный обстрел со стороны сектора Газа накануне. Боевики ХАМАС выпустили по стране тысячи ракет. В ответ Израиль нанес удар по по целям в палестинском анклаве, а после объявил войну против ХАМАС.