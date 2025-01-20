Россиянин попал в список заложников на обмен с ХАМАС на первом этапе

«Мы надеемся, что это произойдет и он действительно вернется в рамках этой сделки», - добавила она.

Всего на первом этапе должны освободить 33 заложников, их родственников об этом уже проинформировали.

Накануне Израиль прекратил огонь в секторе Газа, получив от ХАМАС список заложников. После этого палестинцы на севере Газы передали представителям Международного комитета Красного Креста трех израильских пленниц в возрасте от 24 до 31 лет. Израиль, в свою очередь, должен будет освободить 90 палестинских женщин-заключенных.

Перемирие должно продлится 42 дня. По мнению политолога Сергея Станкевича, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху при поддержке президента США Дональда Трампа сможет его удержать.