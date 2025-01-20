20 января 2025, 16:17

Россиянин попал в список заложников на обмен с ХАМАС на первом этапе

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Россиянин Александр Труфанов попал в первый список на обмен заложниками между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщила ТАСС посол Израиля в России Симона Гальперин.

«Мы надеемся, что это произойдет и он действительно вернется в рамках этой сделки», - добавила она.

Всего на первом этапе должны освободить 33 заложников, их родственников об этом уже проинформировали.

Накануне Израиль прекратил огонь в секторе Газа, получив от ХАМАС список заложников. После этого палестинцы на севере Газы передали представителям Международного комитета Красного Креста трех израильских пленниц в возрасте от 24 до 31 лет. Израиль, в свою очередь, должен будет освободить 90 палестинских женщин-заключенных.

Перемирие должно продлится 42 дня. По мнению политолога Сергея Станкевича, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху при поддержке президента США Дональда Трампа сможет его удержать.

Израиль Дональд Трамп Конфликт Израиля и Палестины Палестина Биньямин Нетаньяху
20 января 2025, 17:09
Путин оценил настрой Трампа на возобновление отношений с Россией
РИА «Новости»
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Владимир Путин разделяет желание новоизбранного президента США Дональда Трампа о недопущении третьей мировой войны и возобновление прямых контактов между Россией и Америкой. Об этом президент заявил во время совещания с членами Совета безопасности РФ.

«Видим заявления вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине уходящей администрацией. Слышим также его заявления о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны. Безусловно, мы приветствуем такой настрой», - сказал он.

США Дональд Трамп Россия Владимир Путин
20 января 2025, 16:16
Пушков раскрыл последствия публикации подробностей об убийстве Кеннеди
Global Look Press
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Обнародование засекреченных подробностей дела об убийстве экс-президента США Джона Кеннеди станет мощнейшим ударом по «глубинному государству» в Америке. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Публикация этих досье, если она состоится, сама по себе будет мощнейшим ударом по „глубинному государству“ в США и может перевернуть представления десятков миллионов американцев о собственной стране», - написал он.

Пушков добавил, что, кроме обнародования засекреченных документов об убийстве Кеннеди и членов его семьи, Дональд Трамп может опубликовать и информацию о подлинной истории взрыва башен-близнецов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала сенаторам США от Демократической партии заняться расследованием убийства своего однопартийца и бывшего президента Джона Кеннеди, а также членов его семьи. До этого американские журналисты опровергли официальную версию убийства Кеннеди.

США Дональд Трамп Алексей Пушков
20 января 2025, 16:10
Польский экс-премьер пытался попасть к Трампу с помощью «Википедии»
Global Look Press
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Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пытался попасть на митинг с участием избранного американского лидера Дональда Трампа, показывая свою страничку на «Википедии». У политика не оказалось документов, подтверждающих личность, сообщило Polskie Radio.

Перед началом мероприятия к Моравецкому подошли военные.

«Как сообщает один из репортеров, он попытался подтвердить свою личность с помощью „Википедии“», - отметили авторы материала.

Военнослужащие стали расспрашивать экс-премьера о том, кто из организаторов митинга может подтвердить его личность. О дальнейшем развитии ситуации ничего не известно.

В ходе выступления на митинге в Вашингтоне Трамп пообещал отменить бессмысленные указы президента США Джо Байдена сразу после вступления на этот пост. Республиканец назвал некоторые решения американского лидера «радикальными и глупыми».

США Дональд Трамп Митинги
20 января 2025, 15:35
ЕК раскроет план по полному отказу стран Европы от российских энергоресурсов
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В ближайшее время Еврокомиссия обнародует новую стратегию, направленную на отказ ЕС от российских энергоресурсов. Об этом заявила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен, сообщил ТАСС.

«Несмотря на эти значительные результаты (действий Еврокомиссии по избавлению от энергоресурсов из РФ - прим. ред), российский газ присутствует на рынке ЕС», - отметила она она.

Итконен уточнила, что комиссия представит новую стратегию до середины марта 2025 года - в первые 100 дней работы нового состава ЕК.

Аналитическая компании Kpler ранее сообщила, что страны-члены Европейского союза за первые две недели текущего года приобрели более 837 тысяч кубометров российского сжиженного газа. Речь идет о рекордном объеме поставок для начала января.

Глава отдела аналитики в области энергетики аналитической компании ICIS Андреас Шредер 17 января допустил, что снижение поставок нефти и газа Норвегией позволит России укрепить свои позиции на европейском рынке.

Еврокомиссия Газ Россия Евросоюз

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