Россиянин попал под винты катера в Паттайе и пропал

Читайте нас в:

Все произошло в понедельник, 25 сентября, когда 22-летний россиянин отдыхал на пляже с тайской 20-летней девушкой. Во время плавания пара заплыла за буйки. На расстоянии около 50 метров от берега молодые люди попали под винты катера.

Девушку с многочисленными травмами нашли у берега. Спасти ее не удалось. Находившийся с ней россиянин пропал без вести. Дайверы искали молодого человека более трех часов, но поиски не увенчались успехом.

По данным издания, в тот день был отлив. Его сопровождали мощные подводные течения.

В тот же день правоохранители задержали управлявшего катером 19-летнего молодого человека. По его словам, судно столкнулось с чем-то и двигатели заглохли. Парень решил продолжить плавание, не разбираясь в причинах произошедшего.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.