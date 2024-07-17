Россиянин получил тюремный срок в Германии за поставки электроники в обход санкций

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По данным обвинения, бизнесмен и его жена организовали через третьи страны поставки в Россию компонентов, которые использовались для производства беспилотников. Оба обвиняемых имеют паспорта России и Германии.

Супруга подсудимого по решению суда получила год и девять месяцев условно.

Немецкая прокуратура сообщила, что обвиняемый Вальдемар В. управлял двумя компаниями в Сааре, занимавшимися международной торговлей электронными компонентами.

Европейский запрет на поставки в Россию оружия и оборудования двойного назначения действует с 2014 года.

Ранее в Осаке продлили арест россиянину , которого тоже заподозрили в экспорте товаров в Россию в обход санкций.