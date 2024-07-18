Россиянин получил 36 месяцев тюрьмы за контрабанду из США

Правоохранители пришли к выводу, что россиянин приобрел у американских дистрибьюторов большое количество микроэлектроники двойного и военного назначения. Речь идет о микродисплеях OLED для оптических прицелов, очках ночного видения, тепловизорах и системах вооружения.

Марченко арестовали в сентябре 2023 года, когда он жил в Гонконге и управлял несколькими компаниями. По версии следствия, 51-летний россиянин с двумя сообщниками организовал сеть незаконных закупок в России, Китае и других странах. Также он сознался в отмывании денег, полученных преступным путем.

Ранее в Майами арестовали одного из основателей криптобиржи Bitzlato Анатолия Легодимова. Ему предъявили обвинение в обороте незаконных фондов.