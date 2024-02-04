Россиянин погиб во время подводного плавания на Бали

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Собеседник журналистов пояснил, что компания прибыла на побережье утром. Россиянин вместе с приятелем отправился на середину моря, чтобы заняться подводным плаванием. На берег его знакомый вернулся через 20 минут и объявил, что попутчик утонул.

Компания вместе с местными жителями в поисках тела осмотрела акваторию. Труп нашли неподалеку от рифа спустя полтора часа и вытащили на берег.

Прибывшие на место медики констатировали смерть туриста. Сотрудники полиции вместе с врачами забрали тело в морг местной больницы.

Россияне стали самыми злостными нарушителями законов и миграционных правил Бали в 2023 году. Всего по требованию властей с острова депортировали 164 иностранца. Основную долю их составили граждане России.