07 января 2024, 16:27

Россиянин погиб в аварии на Шри-Ланке

Global Look Press
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Гражданин России погиб в результате ДТП с участием грузовика и автобуса на Шри-Ланке. Об этом сообщило издание Daily Mirror со ссылкой на пресс-службу полиции острова.

«Гражданин России в возрасте 42 лет скончался в результате аварии прошлой ночью на Южной скоростной автомагистрали», - сообщили в ведомстве.

В полиции уточнили, что водитель автобуса не справился с управлением и выехал на встречную сторону движения, где столкнулся с грузовиком.

Россиянин находился в передней части автобуса. Его доставили в больницу Карапития, где мужчина умер от полученных травм.

«Также пострадала еще одна пара, которая находилась в передней части автобуса. Сейчас они получают необходимое лечение в больнице», - добавили в полиции.

Водитель автобуса выжил, его задержали и доставили в полицейский участок, правоохранители начали расследование.

По информации Telegram-канала Mash, погибшим стал 42-летний исполнительный директор одной из металлообрабатывающих компаний Башкирии. Тело мужчины хотят кремировать на острове, однако для этого необходимо получить нужные разрешения. Если не получится - его отправят в Россию.

Двое россиян погибли в ДТП в Таиланде , когда их машина столкнулась с пальмой на разделительной полосе.

Шри-Ланка ДТП Россия Автобусы
07 января 2024, 17:36
Выступлением русского ансамбля на ярмарке возмутились в Риге
Global Look Press
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На городской рождественской ярмарке в Риге прозвучали русские народные песни, однако их согласовали власти города. Об этом в социальной сети X написал вице-мэр города Эдвард Ратниекс.

По его словам, подобные песни в республике являются недопустимыми.

«Однако их согласовали власти города. В них отсутствует восхваление президента Владимира Путина и самой России», - сообщил вице-мэр.

Ратниекс отметил, что композиции исполнил женский вокальный ансамбль национального меньшинства при Доме культуры Аудриньской волости.

«Все тексты согласовали с руководством ярмарки. Они объяснили, что сами просмотрели тексты и не увидели ничего, что восславляет Россию. Дума Риги или подведомственные ей учреждения не имеют отношения к ярмарке, это муниципальное мероприятие», - добавил Ратниекс.

Ранее стало известно, что более 1,1 тысячи россиян грозит депортация из Латвии , они не подали запрос на получение вида на жительство.

Шри-Ланка ДТП Россия Автобусы
07 января 2024, 15:37
Сестра Ким Чен Ына заявила об имитации стрельбы в сторону Южной Кореи 6 января
Global Look Press
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КНДР 6 января не выпустила ни одного снаряда в сторону Южной Кореи, заявила сестра лидера Северной Кореи Ким Е Чжон. Страна, по ее словам, провела «обманную операцию», а южнокорейские военные «проглотили эту наживку», сообщил «Коммерсант» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Наши вооруженные силы не выпустили ни одного снаряда в те воды. Военные головорезы Республики Корея проглотили брошенную нами наживку», - указала Ким Е Чжон.

По ее словам, военные КНДР 60 раз подорвали взрывчатку, имитировав выстрелы орудий береговой артиллерии. Все это было нужно, что раскрыть настоящие возможности южнокорейской стороны по обнаружению действий КНДР.

Военные Южной Кореи приняли взрывы за гул орудий, подчеркнула сестра Ким Чен Ына, а потом занялись фабрикацией утверждений о том, что снаряды упали якобы в буферную зону Желтого моря.

В минувшую пятницу, 5 января КНДР выпустила 200 артиллерийских снарядов в район мыса Чансан. В результате жителей островов Енпхендо и Пэннендо эвакуировали.

Южнокорейские военные в ответ провели учения.

Южная Корея КНДР
07 января 2024, 15:05
Новый доклад об НЛО представят в американском конгрессе
Global Look Press
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В конце 2023 года американский конгресс одобрил законопроект, который позволит обнародовать сведения о неопознанных летающих объектах. Об этом сообщило издание The New York Times.

По информации источника, документ еще должен подписать президент Джо Байден. Если это произойдет, то общественность получит доступ к государственным документам о технологиях неизвестного происхождения и неопознанных аномальных феноменах за последние 25 лет.

При этом Байден может по личному решению оставить в тайне некоторую информацию ради государственной безопасности. Автором законопроекта стал лидер Демократической партии в сенате Чак Шумер.

Ранее бывший глава управления аномальных явлений Пентагона Шон Киркпатрик заявил, что с точки зрения науки отсутствие внеземной жизни в масштабах необъятной Вселенной является неправдоподобным. При этом он отметил, что существование инопланетной жизни на Земле также сомнительно.

В сентябре 2023 года Пентагон опубликовал 143 видео с НЛО , которым специалисты не смогли найти логическое объяснение.

США Пентагон Космос
07 января 2024, 14:53
Пристрастие Маска к наркотикам вызвало беспокойство у совета директоров Tesla
Global Look Press
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Основатель и владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск регулярно употребляет различные виды наркотиков на закрытых вечеринках по всему миру. В совете директоров компаний опасаются, что это навредит бизнесу. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным издания, с 2018 по 2021 годы Маск побывал на нескольких вечеринках в Лос-Анджелесе, Мексике и Майами, где гости принимают незаконные вещества. В окружении миллиардера заявили, что он до сих пор употребляет наркотики.

Сейчас, когда от действий Маска зависит шесть компаний, в том числе активы инвесторов на сумму около одного триллиона долларов и тысячи работников, у совета директоров есть все основания переживать о здоровье предпринимателя.

Авторы материала подчеркнули, что употребление наркотиков противоречит политике компаний, а это может поставить под угрозу контракты с властями США на сумму, превышающую 14 миллиардов долларов.

Илон Маск всегда отличался вспыльчивостью, но в последние годы его поведение стало нестабильным. Члены совета директоров обращались за помощью к брату миллиардера Кималу Маску, но тот ничем не смог помочь. Пока акции компаний растут, инвесторы будут закрывать глаза на выходки бизнесмена.

В 2023 году Маск заработал почти 100 миллиардов долларов и возглавил список самых богатых людей планеты.

США Илон Маск

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