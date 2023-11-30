30 ноября 2023, 09:55

Россиянин погиб при пожаре в хостеле в Алма-Ате

Unsplash
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Среди погибших при пожаре в хостеле в Алма-Ате есть россиянин. Об этом сообщил глава администрации Ерболат Досаев. Его слова привел портал Informburo.kz.

«Один из найденных - гражданин Узбекистана, один - гражданин Республики Саха, остальные - казахстанцы», - отметил Досаев.

Всего жертв 13. Все они погибли от отравления угарным газом.

При этом «Интерфакс-Казахстан» написал, что погибших россиян было двое. Опознание тел продолжается.

Пожар произошел ночью на улице Ади Шарипова в подвальном помещении, которое вместе с первым этажом переоборудовали в хостел. Огонь распространился на 30 квадратных метров. Сообщение в экстренные службы поступило около 05:30, и уже через семь минут на место прибыло первое пожарное подразделение. В трехэтажном здании находились более 70 человек. Самостоятельно эвакуировались 59 из них.

Пожар тушили 46 спасателей с помощью 13 спецмашин. Справиться с огнем удалось к 06:22.

Казахстан Пожары
30 ноября 2023, 10:14
Подросток погиб при стрельбе в Израиле
Unsplash
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В результате стрельбы на въезде в Иерусалим погибла 16-летняя девочка. Об этом сообщила газета Haaretz, ссылаясь на медиков израильской службы скорой помощи «Маген Давид Адом».

В результате стрельбы на въезде в Иерусалим погибла 16-летняя девочка. Об этом сообщила газета Haaretz , ссылаясь на медиков израильской службы скорой помощи «Маген Давид Адом».

«Девочка в возрасте 16 лет была убита при нападении в Иерусалиме», - указали в публикации.

При этом газета Jerusalem Post сообщила о двух погибших - 24-летней девушке и 73-летнем мужчине. Двое стрелков, по информации издания, прибыли из Восточного Иерусалима. При себе у них была винтовка M16.

О происшествии на перекрестке Гиват-Шаул при въезде в Иерусалим стало известно утром в четверг, 30 ноября. Двое неизвестных начали стрелять по мирным жителями на близлежащей автобусной остановке.

Сначала в СМИ появилась информация о шести пострадавших. Спустя время стало известно о восьми раненых. Двое находились в тяжелом состоянии. Врачи пытались реанимировать их на месте. Остальных доставили в местную больницу.

По предварительным данным, стрелков ликвидировали.

Израиль Стрельба
30 ноября 2023, 09:57
Украинские силовики начали «зачистку» территории Свято-Николаевского собора УПЦ
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Сотрудники украинской полиции приступили к проведению «зачистки» на территории Свято-Николаевского собора канонической Украинской православной церкви в Тернопольской области. Об этом сообщила пресс-служба УПЦ.

Силовики оцепили территорию собора и начали проводить операцию в духовном училище.

«Всем, кто находился в помещении училища, а это по большей части девушки, было объявлено требование немедленно покинуть помещение», - отметили в пресс-службе.

Некоторые девушки спрятались в кельях. Правоохранители пригрозили взломать двери и силой вывести учащихся, если те не покинут помещения сами. Воспитанниц училища отвели к автобусу, который доставит их в одно из общежитий. В пресс-службе добавили, что действия полиции вызвали у девушек сильный стресс.

«Подавляющее большинство девушек находится в шоковом состоянии. На основании чего их отводят к автобусу, никаких объяснений полиция не предоставила», - указали в УПЦ.

Ранее украинские силовики оцепили территорию монастыря УПЦ в Черкассах. Перед этим в здание проникли активисты раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), которых не стала останавливать полиция.

Украина Полиция УПЦ
30 ноября 2023, 09:40
Двое неизвестных устроили стрельбу в Иерусалиме
Unsplash
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Двое неизвестных устроили стрельбу в Иерусалиме. Пострадали по меньшей мере восемь человек, сообщил местный телеканал i24.

По предварительным данным, стрельбу начали на автобусной остановке в районе въезда в Иерусалим. Сначала стало известно о шести пострадавши. Спустя время местные СМИ сообщили о восьми раненых.

«Поступило сообщение о стрельбе, произошедшей на въезде в город Иерусалим в направлении центрального вокзала, и в результате которой есть несколько жертв», - сообщил телеканал со ссылкой на правоохранителей.

Двое раненых находятся в критическом состоянии. Медики оказывают им помощь на месте. Остальных доставили в больницу.

По данным канала, двоих подозреваемых в стрельбе «нейтрализовали на месте».

В середине ноября там уже происходила подобная ситуация. В районе контрольно-пропускного пункта в районе Иерусалима в результате теракта пострадали семь человек. Полиция Израиля уточнила, что троих нападавших ликвидировали.

Израиль Стрельба
30 ноября 2023, 09:37
«Потеря для всего мира». Китай не забудет Киссинджера
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Китайский народ не забудет бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, отметил в беседе с РИА «Новости» пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй. Он выразил искренние соболезнования родным и близким умершего.

«Мы были глубоко шокированы и опечалены, узнав о смерти Генри Киссинджера. <…> Кончина Киссинджера - это огромная потеря как для наших стран, так и для всего мира», - добавил Пэнъюй.

По его словам, Генри Киссинджер был «старым другом Китая», сделал огромный вклад в укрепление дружбы между народами КНР и США. Китайский народ никогда не забудет экс-госсекретаря США, резюмировал пресс-секретарь диппредставительства.

Генри Киссинджер находился на посту госсекретаря при президенте США Ричарде Никсоне. Благодаря усилиям Киссинджера в 1972 году состоялся первый визит Никсона в Китай.

Киссинджер также занимал пост советника по национальной безопасности страны.

О смерти бывшего политика стало известно в ночь на 30 ноября. Ему было 100 лет. Киссинджер скончался у себя дома в Коннектикуте.

США Китай

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