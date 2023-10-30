Россиянин победил на выборах мэра колумбийского города Тунха
Россиянин с двойным гражданством, профессор Михаил Краснов победил на выборах мэра колумбийского города Тунха с численностью населения 150 тысяч человек. Об этом сообщил журнал Cambio.
По итогам выборов Краснов набрал почти 32% голосов избирателей. В планах россиянина - работа с международными компаниями и привлечение в регион инвестиционного капитала.
«Независимый кандидат одержал победу над своими оппонентами с разницей в 9,89 балла», - говорится в публикации.
Краснов родился в Саратове, получил экономическое образование и кандидатскую степень, а в 2022 году продолжил образование в Берлине. После этого россиянин переехал в Колумбию по программе обмена, но в итоге остался там жить.
Ранее жители 21 региона России выбирали губернаторов, а москвичи - мэра. Впервые выборы состоялись в региональные парламенты Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Президент РФ Владимир Путин встретился с победившими главами регионов.