Россиянин победил на выборах мэра колумбийского города Тунха

По итогам выборов Краснов набрал почти 32% голосов избирателей. В планах россиянина - работа с международными компаниями и привлечение в регион инвестиционного капитала.

«Независимый кандидат одержал победу над своими оппонентами с разницей в 9,89 балла», - говорится в публикации.

Краснов родился в Саратове, получил экономическое образование и кандидатскую степень, а в 2022 году продолжил образование в Берлине. После этого россиянин переехал в Колумбию по программе обмена, но в итоге остался там жить.

Ранее жители 21 региона России выбирали губернаторов, а москвичи - мэра. Впервые выборы состоялись в региональные парламенты Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Президент РФ Владимир Путин встретился с победившими главами регионов.