Россиянин оказался в числе задержанных во время протестов в Грузии
Среди задержанных в ходе беспорядков в Тбилиси оказался россиянин. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Его слова привело РИА «Новости».
По словам Папуашвили, задержанные вредили полицейским и государственной собственности.
«Один из них - это гражданин России», - сказал он.
Грузинские силовики еще не установили личность россиянина.
МВД Грузии сообщило, что 16 апреля демонстрант бросил в правоохранителей какой-то предмет, из-за чего пострадал один из полицейских. Второй участник акции протеста в тот же день нанес повреждения патрульному автомобилю.
В начале мая три человека сломали уличные камеры. Шестой демонстрант бросил камень во двор здания грузинского парламента и попал в пожарного.
Массовые акции протеста начались в Тбилиси против законопроекта об иноагентах. Демонстрация также проходила 9 мая.