Россиянин оказался в числе задержанных во время протестов в Грузии

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По словам Папуашвили, задержанные вредили полицейским и государственной собственности.

«Один из них - это гражданин России», - сказал он.

Грузинские силовики еще не установили личность россиянина.

МВД Грузии сообщило, что 16 апреля демонстрант бросил в правоохранителей какой-то предмет, из-за чего пострадал один из полицейских. Второй участник акции протеста в тот же день нанес повреждения патрульному автомобилю.

В начале мая три человека сломали уличные камеры. Шестой демонстрант бросил камень во двор здания грузинского парламента и попал в пожарного.

Массовые акции протеста начались в Тбилиси против законопроекта об иноагентах. Демонстрация также проходила 9 мая.