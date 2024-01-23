23 января 2024, 19:19

Россиянин Ермаков попал в санкционный список США за «участие в кибератаках»

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США внесли россиянина Александра Ермакова в санкционный список, связанный с кибербезопасностью. Об этом сообщило Министерство юстиции США.

«Он же blade_runner; он же GistaveDore; он же GustaveDore; он же JimJones», - заявили в министерстве.

Ермаков якобы ответственен за взлом баз данных с использованием программы-вымогателя крупнейшей медицинской страховой компании Medibank. Заместитель министра финансов Брайан Нельсон сообщил, что «российские киберпреступники продолжают совершать разрушительные атаки».

Накануне Австралия ввела санкции против Ермакова за якобы атаки на сеть Medibank и за кражу конфиденциальных данных 9,7 миллиона пользователей.

«Сегодня Соединенные Штаты и Великобритания в знак солидарности с Австралией принимают меры против одного и того же человека из-за аналогичного риска, который этот субъект представляет», - добавили в пресс-службе.

Европейский союз начал обсуждение нового пакета санкций против России, который хотят утвердить к 24 февраля. ЕС надеются лишить РФ возможности обходить ограничения и запреты через третьи страны и компании. Однако самая большая проблема заключается в том, что «все крупные объекты уже находятся под санкциями». Евросоюз не знает, как решить возникшие трудности.

Санкционное давление со стороны Евросоюза продолжается, но Россия готова к нему. Как сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко, для Запада подготовят ответные меры.

США Великобритания Австралия Санкции Россия Евросоюз
23 января 2024, 20:00
Турецкий парламент проголосует по заявке о вступлении Швеции в НАТО до конца вторника
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Парламент Турции вечером 23 января начал дебаты по заявке Швеции на вступление в НАТО. Состав Великого национального собрания Турции должен проголосовать до конца вторника, сообщило агентство Associated Press.

В конце прошлого года комитет парламента по международным делам признал заявку Швеции о вступлении в НАТО. После этого необходима подпись президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Шведская сторона подала заявку на вступление в НАТО в 2022-м. Состоящая в альянсе Турция решила выдвинуть условия, которые Стокгольму нужно выполнить для ратификации документа Анкарой.

В октябре прошлого года Эрдоган направил на рассмотрение турецкого парламента пакет документов о ратификации вступления Швеции в НАТО.

Точные даты визита президента России Владимира Путина в Турцию пока неизвестны. Их озвучат, когда лидеры стран все согласуют.

Турция Швеция НАТО
23 января 2024, 18:56
России предрекли раздор с Саудовской Аравией из-за атак хуситов в Красном море
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Регулярные атаки хуситов на суда, проходящие через Суэцкий канал и Красное море, могут обострить отношения между Россией и Саудовской Аравией. Как написало агентство Reuters, нападения сказываются на транспортировке нефти.

«Сейчас ситуация меняется, и это может посеять раздор в одном из наиболее прочных альянсов мирового нефтяного рынка: России и Саудовской Аравии», - отметили авторы публикации.

Поставки нефти из России составляли около 75% трафика нефти по Суэцкому каналу в южном направлении в первой половине 2023 года. Как сообщала « Газета.ru », за последние два месяца доля России в поставках в Китай и Индию снизилась с 20% до 18%. В целом за последнюю неделю число танкеров в канале сократилось более чем на 50%.

Конфликт Запада с хуситами в Красном море привел к тому, что объем грузопотока через Суэцкий канал упал на 40%. Продолжающиеся нападения на американские корабли показали, что быстро ликвидировать угрозы со стороны хуситов не получится. Армия Йемена намерена продолжить отвечать на любую агрессию США и Великобритании.

Ранее британские королевские ВВС нанесли несколько воздушных ударов по двум объектам хуситов вблизи аэродрома Саны, писал RT. Затем США и Британия обстреляли позиции «Ансар Алла» в Йемене.

Регулярные атаки хуситов на суда, проходящие через Суэцкий канал и Красное море, могут обострить отношения между Россией и Саудовской Аравией. Как написало агентство Reuters , нападения сказываются на транспортировке нефти.

США Саудовская Аравия Нефть Россия Йемен
23 января 2024, 17:52
«Нужно накачивать общественное мнение». Кремль оценил заявление Германии о «конфликте» с Россией
РИА «Новости»
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Сейчас все европейские столицы наперегонки заявляют об эфемерной опасности от России. Таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова министра обороны ФРГ о возможном конфликте с РФ, сообщило РИА «Новости».

Официальный представитель Кремля объяснил, что европейцы потратили много денег на Украину. Президент США Джо Байден в свое время назвал это инвестицией, однако она прогорела.

«И европейцы это понимают очень хорошо, что деньги выбросили на ветер. И им сейчас нужно как-то накачивать свое общественное мнение, искусственно возбуждать, придумывая внешнего врага», - подчеркнул Песков.

Он добавил, что огромная Россия всегда была врагом для западной Европы. Песков сравнил РФ с вылезшим из берлоги медведем, которого сознательно разбудили.

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус ранее заявил, что Германия должна осознавать опасность противостояния с Россией, поэтому немецкой стороне необходимо вооружаться. По его словам, сейчас ФРГ и НАТО запасаются оружием.

Германия Кремль Дмитрий Песков Россия
23 января 2024, 17:49
«Нравится вам это или нет». Трамп назвал главное отличие Путина от Байдена
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин любят свои страны, в отличие от американского лидера Джо Байдена. Такое заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Путин и Си Цзиньпин, подчеркнул американский политик, очень умные и влиятельные люди, «нравится вам это или нет». Российский и китайский лидеры хотят, чтобы государства, где они правят, преуспевали. Байден же на это неспособен. Кроме того, Трамп назвал нынешнего президента США некомпетентным.

«Неспособен связать и двух слов, спуститься со сцены и найти лестницу», - напомнил он.

Байден действительно несколько раз путал слова и имена во время выступлений, падал почти на ровном месте, что вызывало и смех, и беспокойство публики. В октябре он споткнулся и чуть не упал , поднимаясь на сцену в Филадельфии. В сентябре едва не рухнул, спускаясь по трапу самолета. Ранее Байден не смог самостоятельно надеть футболку. Доверие к лидеру у американцев начало падать. А на фоне войны Израиля и ХАМАС рейтинг одобрения президента вообще снизился до самого низкого уровня за время его президентства.

США Дональд Трамп Россия Владимир Путин Си Цзиньпин

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