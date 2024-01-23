«Он же blade_runner; он же GistaveDore; он же GustaveDore; он же JimJones», - заявили в министерстве.

Ермаков якобы ответственен за взлом баз данных с использованием программы-вымогателя крупнейшей медицинской страховой компании Medibank. Заместитель министра финансов Брайан Нельсон сообщил, что «российские киберпреступники продолжают совершать разрушительные атаки».

Накануне Австралия ввела санкции против Ермакова за якобы атаки на сеть Medibank и за кражу конфиденциальных данных 9,7 миллиона пользователей.

«Сегодня Соединенные Штаты и Великобритания в знак солидарности с Австралией принимают меры против одного и того же человека из-за аналогичного риска, который этот субъект представляет», - добавили в пресс-службе.

Европейский союз начал обсуждение нового пакета санкций против России, который хотят утвердить к 24 февраля. ЕС надеются лишить РФ возможности обходить ограничения и запреты через третьи страны и компании. Однако самая большая проблема заключается в том, что «все крупные объекты уже находятся под санкциями». Евросоюз не знает, как решить возникшие трудности.

Санкционное давление со стороны Евросоюза продолжается, но Россия готова к нему. Как сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко, для Запада подготовят ответные меры.