09 марта 2024, 14:56

Россияне установили рекорд по числу полученных ВНЖ в Аргентине

Unsplash
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Резидентами Аргентины с 2022 по начало 2024 года стали 5,1 тысячи россиян. Максимальное число видов на жительство предоставили в 2023 году — 3,7 тысячи, сообщил РБК.

Резидентами Аргентины с 2022 по начало 2024 года стали 5,1 тысячи россиян. Максимальное число видов на жительство предоставили в 2023 году - 3,7 тысячи, сообщил РБК.

«2023-й стал рекордным по этому показателю», - уточнило издание.

С января 2022 по июнь 2023 года в страну въехали 34,7 тысячи россиян. Около 74% из них покинули страну. При этом в статистике учтены все въезжающие, например, туристы, а не только мигранты.

Сейчас из-за роста числа релокантов из России сроки по предоставления видов на жительство увеличились. Однако в среднем количество выданных разрешений растет.

Россияне также стали основными покупателями жилой недвижимости у крупнейшего застройщика в Дубае. Регион очень перспективный, кроме того, в Дубае проще получить вид на жительство, если владеешь домом или квартирой. Как объяснил ипотечный брокер Дмитрий Ракута, стоимость квадратного метра остается постоянно в плюсе, поэтому туда инвестируют.

Аргентина Рекорды Россия
09 марта 2024, 14:32
«Тревожный всплеск». Европейцы стали чаще болеть сифилисом и гонореей
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Рост числа случаев венерических болезней зафиксировали в Европе. Об этом сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) в ежегодном отчете.

Специалисты указали на значительное распространение венерической лимфогранулемы и врожденного сифилиса. Такая тенденция указывает на необходимость срочных мер для снижения числа случаев передающихся половым путем болезней на территории Европы и снижении их влияния на общественное здравоохранение.

«Результаты показывают тревожный всплеск случаев сифилиса, гонореи и хламидиоза», - отметили в ECDC.

В 2023 году в Финляндии зарегистрировали двукратное увеличение числа случаев гонореи. Это рекордный показатель, заявила доцент клиники HUS Эйя Хилтунен-Бак.

Минздрав Великобритании в январе зафиксировал резкий всплеск чесотки. Это произошло на фоне дефицита медикаментов в результате украинского конфликта.

Здравоохранение Болезни Европа
09 марта 2024, 13:31
Миллиарды на бункеры. В Германии призвали строить бомбоубежища
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Немецкие власти должны выделять по миллиарду евро в год в течение 10 лет на защиту жителей страны. Такое заявление глава Ассоциации городов и коммун Германии Андре Бергхеггер сделал в интервью медиагруппе Funke.

«Для защиты гражданского населения нам в течение ближайших 10 лет каждый год необходимо как минимум по одному миллиарду евро», - сказал он.

Деньги нужны в первую очередь на строительство бункеров. Сейчас в стране осталось только 600 бомбоубежищ. Бергхеггер подчеркнул, что важно не только сделать обороноспособным бундесвер, но и обеспечить защиту населения от военных угроз.

Ранее Германию уличили в открытой подготовке к конфликту с Россией. Немцы могут пойти на эскалацию конфликта ради спасения украинских властей от провала. Журналисты сербского издания «Политика» предположили, что ФРГ нарастит поставки оружия и ракет ВСУ.

Евро Германия Россия Деньги
09 марта 2024, 12:48
Казахстан начал расследование из-за убийства двух боевиков в России
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Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана начал расследование после новостей о гибели двух граждан республики, которых заподозрили в подготовке теракта в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Казахстанское гражданство и выезд этих лиц в Россию подтверждаются», - подчеркнули в КНБ.

Проверку организовали в тесном контакте с Федеральной службой безопасности России. Казахское ведомство отказалось разглашать более подробную информацию.

Ранее председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Ермек Сагимбаев в ходе встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым сообщил, что в стране нейтрализовали радикальную группу , которая планировала теракты. В республике начали семь досудебных расследований по террористическим преступлениям.

ФСБ ранее раскрыла информацию о поездках иностранцев в Россию. По данным спецслужбы, жители из других государств в 2023 году посещали страну в 3,5 раза чаще, чем годом ранее.

Казахстан Убийства Преступления Россия Боевики
09 марта 2024, 12:16
Хуситы атаковали американские корабли в Красном море и Аденском заливе
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Мятежное движение «Ансар Алла» атаковало коммерческое судно и несколько эсминцев США у берегов Йемена. Об этом сообщил представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

Под удар попал корабль Propel Fortune. Военные суда в Красном море и Аденском заливе атаковали с помощью 37 беспилотных летательных аппаратов.

Хуситы, под контролем которых находится большая часть йеменского побережья Красного моря, стали наносить удары по связанным с Израилем судам после обострения конфликта на Ближнем Востоке. Из-за этого резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.

Накануне американские военные поразили четыре ракеты и беспилотник хуситов в Йемене. До этого истребители Великобритании и США два раза атаковали международный аэропорт Ходейды. Это произошло после удара «Ансар Алла» по британскому сухогрузу в Аденском заливе.

США Корабли Йемен

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