Россияне установили рекорд по числу полученных ВНЖ в Аргентине

Резидентами Аргентины с 2022 по начало 2024 года стали 5,1 тысячи россиян. Максимальное число видов на жительство предоставили в 2023 году - 3,7 тысячи, сообщил РБК.

«2023-й стал рекордным по этому показателю», - уточнило издание.

С января 2022 по июнь 2023 года в страну въехали 34,7 тысячи россиян. Около 74% из них покинули страну. При этом в статистике учтены все въезжающие, например, туристы, а не только мигранты.

Сейчас из-за роста числа релокантов из России сроки по предоставления видов на жительство увеличились. Однако в среднем количество выданных разрешений растет.

Россияне также стали основными покупателями жилой недвижимости у крупнейшего застройщика в Дубае. Регион очень перспективный, кроме того, в Дубае проще получить вид на жительство, если владеешь домом или квартирой. Как объяснил ипотечный брокер Дмитрий Ракута, стоимость квадратного метра остается постоянно в плюсе, поэтому туда инвестируют.