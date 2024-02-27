Россияне стали массово уезжать из Антальи

По данным газеты Posta, за последний год численность иностранного населения Антальи сократилось на 40 тысяч человек. Из-за роста цен на жилье россияне перебираются в другие страны.

По словам Эрчина, ценовой механизм на недвижимость ухудшился под давлением инфляции. Кроме того, продажа жилья иностранцам также привела к ее подорожанию.

Эксперт добавил, что такой показатель, как рента, стал применяться и к новым, и к старым домам. Он считает этот подход «аморальным». Поэтому россияне уезжают из Антальи, возможно, они вернутся в регион, когда цены стабилизируются, подытожил эксперт.

Ранее на побережье Антальи были найдены шесть тел. Предположительно, это могли быть мигранты, которые погибли при крушении лодки.