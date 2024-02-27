27 февраля 2024, 07:43

Россияне стали массово уезжать из Антальи

Unsplash
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Массовый отток россиян из курортной Антальи объясняется неадекватными ценами на недвижимость на фоне высокой инфляции в Турции. Такое мнение выразил экономист Мустафа Реджеп Эрчин. Его слова привело РИА «Новости».

По данным газеты Posta, за последний год численность иностранного населения Антальи сократилось на 40 тысяч человек. Из-за роста цен на жилье россияне перебираются в другие страны.

По словам Эрчина, ценовой механизм на недвижимость ухудшился под давлением инфляции. Кроме того, продажа жилья иностранцам также привела к ее подорожанию.

Эксперт добавил, что такой показатель, как рента, стал применяться и к новым, и к старым домам. Он считает этот подход «аморальным». Поэтому россияне уезжают из Антальи, возможно, они вернутся в регион, когда цены стабилизируются, подытожил эксперт.

Ранее на побережье Антальи были найдены шесть тел. Предположительно, это могли быть мигранты, которые погибли при крушении лодки.

Турция Инфляция
27 февраля 2024, 08:04
Гуттериш получил приглашение от Токаева на саммит ШОС в Казахстане
РИА «Новости»
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил генсека ООН Антониу Геттериша на саммит ШОС. Об этом главе международной организации сообщил министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу. Информация появилась на сайте МИД республики.

Гуттериш и Нуртлеу обсудили на встрече глобальные проблемы, а также углубление сотрудничества между странами региона. На повестке также стоял вопрос об учреждении в Алма-Ате центра ООН по устойчивому развитию Центральной Азии и Афганистана.

Генсек ООН поблагодарил лидера Казахстана за приглашение. Он высоко оценил усилия властей республики для продвижения развития и укрепления мира и безопасности в регионе.

Помимо встречи с Гуттеришем Нуртлеу также провел переговоры с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком. Последний отметил демократические преобразования в Казахстане, связанные с правами человека.

Ранее власти Ирана предложили членам ШОС заключить пакт о ненападении.

Саммиты Казахстан ООН
27 февраля 2024, 07:56
Макрона раскритиковали во Франции после слов о России
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Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о вероятном нападении России на Европу связаны с его желанием втянуть страну в мировую войну. Об этом в социальной сети X сообщил лидер политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«А мы что, ведем войну? Третью мировую? Видимо, в этом и есть цель Макрона», - написал он.

Филиппо подчеркнул, что Франции необходимо выйти из состава НАТО и отказаться от дальнейшей поддержки украинского режима.

Ранее Макрон заявил, что Россия способна «напасть» на страны Европы. Также он не исключил, что в перспективе Евросоюз может направить своих военнослужащих на территорию Украины.

При этом он заявил, что не хочет воевать с русским народом. Политик отметил необходимость продолжать курс на деэскалацию украинского кризиса и заявил о создании коалиции по поставкам киевскому режиму дальнобойных ракет.

Эммануэль Макрон Россия Франция
27 февраля 2024, 06:57
Президента Венгрии отправили в отставку после скандала с помилованием преступника
Unsplash
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Каталин Новак покинула пост президента Венгрии после скандала с помилованием преступника, замешанного в деле о педофилии. Члены парламента единогласно проголосовали за ее уход. Страну возглавит Тамаш Шуйок, сообщили «Известия».

Первое после зимних каникул заседание парламента транслировало национальное телевидение. Каталин Новак не присутствовала, но премьер-министр Виктор Орбан во время своего выступления поблагодарил ее за работу. Депутаты единогласно поддержали отставку президента.

В тот же день прошло голосование за назначение нового главы государства. В первом же туре одержал победу 67-летний председатель Конституционного суда Тамаш Шуйок. До его вступления в должность обязанности президента возложат на спикера парламента Ласло Кевера.

Поводом для отставки Каталин Новак стал скандал с помилованием бывшего замдиректора детского дома в городке Бичке, которого приговорили к трем годам четырем месяцам тюрьмы. Он пытался выгородить своего начальника, обвиненного в педофилии, и надавил на одного из воспитанников. Президент сама подала в отставку, а экс-министр юстиции Венгрии Юдит Варга отказалась от депутатского мандата и объявила об уходе из политики.

Венгрия Отставки
27 февраля 2024, 03:39
Вечеринку со стрельбой и криками «Ахмат — сила» устроили в Киеве
Freepik
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В украинских пабликах разошлось видео отмечания дня рождения в одном из пригородов Киева. На кадрах молодые люди стреляли в воздух из пистолета и скандировали «Ахмат — сила».

В украинских пабликах разошлось видео отмечания дня рождения в одном из пригородов Киева. На кадрах молодые люди стреляли в воздух из пистолета и скандировали «Ахмат - сила».

По данным украинских СМИ, на видео попало отмечание 18-летия сына бизнесмена. Молодой человек праздновал день рождения в ночь с 24 на 25 февраля в коттеджном поселке под Киевом.

В какой-то момент именинник начал стрелять в воздух из пистолета и кричать «Ахмат - сила». Гости поддержали лозунг.

Праздник не понравился националистически настроенным украинцам. Ряд подобных организаций пообещали найти и задержать участников вечеринки.

Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов назвал примерные сроки окончания СВО. По мнению военачальника, спецоперация может завершиться в сентябре 2024 года.

Стрельба Видео Киев

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