Россияне предложили награду в 2 млн рублей за украденную игрушку

По данным газеты, плюшевый стручок гороха фрилансер из Москвы подарил своей девушке более 10 лет назад. За это время игрушка стала символом их любви и объездила с парой много стран. Хозяева обнаружили пропажу Горошка после ограбления их машины у отеля в районе Трастевере.

Россиянин расклеил по району листовки, но потом ему пришлось вернуться в Москву. Перед отъездом он искал Горошка по всему Риму с расчетом, что воры выбросили ненужные вещи в мусорный бак.

Потом москвич стал предлагать людям за помощь в возращении Горошка около 20 тысяч евро. Также он предостерег других путешественников, что в Риме действует много воров, поэтому не нужно оставлять личные вещи в машине.

Ранее неизвестные украли из бутика Bulgari в центре Рима ценности на сумму в 500 тысяч евро. Они пробрались в помещение через прорытый туннель.