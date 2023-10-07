Россияне пока не отказывались от туров в Израиль

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«Просьб от туристов о досрочном прерывании отдыха в Израиле не поступало. В ближайшие дни заездов нет, только со следующей недели, но и эти туристы тоже не обращались пока», - рассказали туроператоры.

Россияне в ожидании развития событий. Если туристы не смогут отправиться на отдых в Израиль, тогда туроператоры будут решать этот вопрос. Чартерных рейсов в Израиль нет, поэтому турпоток в страну носит «индивидуальный характер».

В АТОР сообщили, что в момент атаки в Израиле находилось около 100 организованных туристов из России. Количество самостоятельных путешественников неизвестно. Россиянам в Израиле рекомендовали следовать указаниям местных властей. Информации о пострадавших жителях РФ нет.