Россияне побили рекорд по заявкам на предоставление убежища в Южной Корее в 2023 году

В отчете ведомство указало, что за предоставлением убежища обратились 5750 граждан России. Согласно статистическим данным, это в пять раз больше, чем в 2022 году.

Россияне возглавил список просителей убежища. Всего перебраться в Южную Корею выразило желание 18 838 человек из разных стран, включая Казахстан, Китай, Малайзию и Индию.

Ранее сообщалось, что представители защиты россиянина Игоря Чуркина, которого задержали по просьбе Украины в Аргентине, подали прошение о предоставлении ему политического убежища. Мужчину теперь ждет суда по вопросу его вероятной выдачи украинской стороне.