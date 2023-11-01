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«Работа идет нормально. То есть нет сейчас особенных перебоев. Заявлений точно меньше не стало», - подчеркнул он.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов призвал дипломата безопасно вывезти россиян из сектора Газа. С начала израиле-палестинского конфликта более 400 граждан РФ и их семей попросили эвакуацию из анклава.

Дипломатическая миссия России в Палестине подготовила список желающих покинуть Газу. По словам посла Абделя Хафиз Нофаля, после открытия КПП «Рафах» эвакуированные смогут переправиться в Египет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что страна работает над решением вопроса с россиянами, попавшими в плен палестинских радикалов ХАМАС.