Россияне не перестали подавать заявки для репатриации в Израиль — посол
Посольство Израиля в России продолжает обрабатывать заявки россиян на репатриацию. Запросов меньше не стало, сообщил ТАСС посол еврейского государства в РФ Александр Бен Цви.
«Работа идет нормально. То есть нет сейчас особенных перебоев. Заявлений точно меньше не стало», - подчеркнул он.
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов призвал дипломата безопасно вывезти россиян из сектора Газа. С начала израиле-палестинского конфликта более 400 граждан РФ и их семей попросили эвакуацию из анклава.
Дипломатическая миссия России в Палестине подготовила список желающих покинуть Газу. По словам посла Абделя Хафиз Нофаля, после открытия КПП «Рафах» эвакуированные смогут переправиться в Египет.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что страна работает над решением вопроса с россиянами, попавшими в плен палестинских радикалов ХАМАС.