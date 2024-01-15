Россиянам запретят покупать недвижимость в Финляндии

«Министр обороны Антти Хяккянен заявил, что работает над тем, чтобы добиться полного запрета на сделки с недвижимостью с российским происхождением в Финляндии. Он ищет „юридические решения“», - отметили в материале.

По словам министра, в целом Финляндия намерена ужесточить условия лицензирования сделок с недвижимостью для лиц и компаний, зарегистрированных за пределами стран Евросоюза и ЕЭЗ. Связанные с этим решения примут уже весной.

На прошлой неделе Хяккянен отклонил три сделки с недвижимостью покупателям из стран, не входящих в ЕС и ЕЭС. Уточняется, что одна из них была связана с компанией с «российским участием».

Ранее стало известно о планах властей Финляндии закрыть русские школы на востоке страны под предлогом сокращения бюджетных трат. С предложением о закрытии учебных заведений выступили муниципалитеты Иматра, Йоэнсуу и Лаппеенранта.