15 января 2024, 18:33

Россиянам запретят покупать недвижимость в Финляндии

Unsplash
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Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен решил добиться полного запрета на сделки с недвижимостью, которые связаны с Россией. Об этом сообщило местное издание Yle.

«Министр обороны Антти Хяккянен заявил, что работает над тем, чтобы добиться полного запрета на сделки с недвижимостью с российским происхождением в Финляндии. Он ищет „юридические решения“», - отметили в материале.

По словам министра, в целом Финляндия намерена ужесточить условия лицензирования сделок с недвижимостью для лиц и компаний, зарегистрированных за пределами стран Евросоюза и ЕЭЗ. Связанные с этим решения примут уже весной.

На прошлой неделе Хяккянен отклонил три сделки с недвижимостью покупателям из стран, не входящих в ЕС и ЕЭС. Уточняется, что одна из них была связана с компанией с «российским участием».

Ранее стало известно о планах властей Финляндии закрыть русские школы на востоке страны под предлогом сокращения бюджетных трат. С предложением о закрытии учебных заведений выступили муниципалитеты Иматра, Йоэнсуу и Лаппеенранта.

Финляндия Школы Запреты Россия Недвижимость Евросоюз
15 января 2024, 18:38
Кибератаки нанесли миллиардный ущерб британской экономике в 2023 году
Unsplash
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Около трети британских предприятий подверглись кибератакам и киберугрозам в 2023 году. Об этом сообщил глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс на пресс-конференции, которую транслировало издание The Independent.

«Общий ущерб, нанесенный экономике Великобритании, исчисляется миллиардами», - отметил министр.

Шэппс возложил на Китай и Россию ответственность за значительную часть кибератак, от которых пострадал британский бизнес. Оба государства не раз опровергали подобные обвинения Запада, а российская сторона выражала готовность сотрудничать в сфере кибербезопасности.

По данным Совбеза РФ, в 2023 году иностранные спецслужбы регулярно предпринимали попытки кибератак на российскую инфраструктуру. Для этого заграничные спецслужбы взаимодействовали с международными преступными сообществами. Попыткам кибератак подвергались объекты госуправления, связи, энергетики, науки и образования, промышленности, транспорта и банковской сферы.

Великобритания Хакеры Технологии
15 января 2024, 18:35
Офицер ВВС США выиграла конкурс «Мисс Америка — 2024»
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Военнослужащая ВВС США Мэдисон Марш одержала победу в конкурсе «Мисс Америка — 2024». Об этом сообщил телеканал CNN.

Финальный этап конкурса прошел в городе Орландо, штата Флорида.

Журналисты отметили, что 22-летняя девушка стала первым в истории действующим офицером вооруженных сил страны, завоевавшим этот престижный титул.

Всего в конкурсе приняли участие по одной женщине от каждого штата и округа Колумбия, всего 51 человек.

В финальную часть мероприятия попали 11 участниц, они продемонстрировали выход в вечернем бальном платье, показали свои способности в конкурсе талантов, обсуждении горячих тем и прошлись в украшенной стразами одежде, сочетающей в себе элементы повседневного и спортивного стиля.

В ноябре 2023 года стала известна новая мисс Вселенная. Титул выиграла 20-летняя Шейнис Паласиос из Никарагуа.

Военнослужащая ВВС США Мэдисон Марш одержала победу в конкурсе «Мисс Америка - 2024». Об этом сообщил телеканал CNN.

США Женщины конкурсы
15 января 2024, 18:31
Ракета поразила судно близ берегов Йемена
Global Look Press
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Ракета поразила судно в Аденском заливе возле берегов Йемена, сообщило Associated Press. Такие данные, как уточнило агентство, предоставили в Центре координации морских торговых перевозок ВМС Великобритании.

Капитан судна указал, что ракета попала в его левую часть.

Информацию о поражении ракетой судна близ берегов Йемена также опубликовало Reuters. По данным агентства, оно принадлежит США. Также журналисты привели данные о взрывах, раздавшихся недалеко от йеменского аэропорта Ходейда.

Ранее, как уточнил RT , Al Arabiya опубликовал данные о нанесении удара по позициям хуситов в провинции Ходейда, расположенной на берегу Красного моря. Никаких подробностей телеканал не обнародовал.

Утром 15 января американское центральное командование (CENTCOM) заявило об ударе со стороны йеменских хуситов по эсминцу ВМС США Laboon в Красном море.

Великобритания Йемен
15 января 2024, 18:21
Ружье на сцене рано или поздно выстрелит. Угроза конфликта НАТО и России реальна?
РИА «Новости»
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Угроза прямого столкновения России с НАТО, безусловно, существует, и все действия альянса направлены на то, чтобы прийти к этому сценарию развития событий, заявил в беседе с «360» политолог Алексей Ярошенко. При этом эксперт обратил внимание, что РФ ведет себя благоразумно, в отличие от блока, и попытки запугивания военными угрозами со стороны альянса ни к чему не приведут.

Риск прямого противостояния «Угроза прямого военного столкновения с НАТО, безусловно, существует. Более того, ото дня ко дню, от месяца к месяцу она нарастает. Не факт, что это обязательно случится, но такая угроза есть и она вполне реальная. И развитие политических и дипломатических процессов ведет нас именно к этому сценарию развития событий», - указал политолог.

Пока, по его оценке, стороны находятся на этапе эскалации, и обстановка в лучшую сторону отнюдь не меняется. НАТО уже давно формирует свои антироссийские планы, корректируют их, актуализируют, создает различные трудности на дипломатических и переговорных треках.

Нельзя забывать и о том, что в состав блока теперь входит Финляндия, напомнил собеседник «360». После ее вступления в НАТО граница России и альянса существенно возросла, что также повышает угрозу для безопасности РФ.

«Мы в свою очередь отвечаем симметричными мерами, но они направлены не на эскалацию или провоцирование. Нам это не надо. Мы пытаемся укрепить свою безопасность. Речь идет о возрождении Ленинградского военного округа, создании армейского корпуса. О чем говорил на коллегии Минобороны Сергей Шойгу», - указал Ярошенко.

Извечная озабоченность НАТО «российской угрозой» Отдельно он обратил внимание, что руководству НАТО постоянно необходимо поддерживать иллюзию угрозы со стороны России, чтобы доказывать актуальность своего существования.

«Поэтому натовские генералы много десятилетия говорили об угрозе со стороны России. Это позволяло получить и военные бюджеты, и продвижение по службе», - заметил собеседник «360».

Важно понимать, что Россия всегда будет действовать, исходя из собственных национальных интересов, подчеркнул политолог. И при условии, если для их защиты конфликта не избежать, страна будет отставать свое право на существование и суверенитет.

«И никто нас военными угрозами со стороны НАТО не запугает. И повторюсь: Россия - самая благоразумная сторона в сложившейся ситуации», - указал Ярошенко.

Ранее немецкий таблоид Bild опубликовал данные о том, что в Минобороны Германии якобы разработали учебный сценарий на случай войны НАТО с Россией. По информации издания, немецкие военные полагают, что конфликт может начаться летом 2025 года.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами 15 января заметил, что Bild не гнушается публиковать утки, других комментариев по поводу этого материала он давать не стал.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также отреагировала на скандальную статью, назвав таблоид «инфопомойкой».

Россия НАТО

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