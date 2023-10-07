Россиянам в Израиле рекомендовали следовать указаниям местных властей
В Израиле находится небольшое количество организованных туристов — около 100 человек. Об этом «360» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
«Количество индивидуальных путешественников сейчас уточняется, информации от российских загранучреждений о пострадавших россиянах после обстрелов в Израиле нет», - сообщил он.
Российское диппредставительство следит за ситуацией, добавил Горин. По его словам, путешественникам из России, которые сейчас находятся в Израиле, надо следовать всем рекомендациям местных властей.
«Туристам нужно следовать указаниям местных властей и в случае каких-либо рекомендаций неукоснительно их выполнять. Российские загранучреждения будут информировать людей о рекомендациях», - подчеркнул Горин.
Число погибших в Израиле на фоне эскалации палестино-израильского конфликта превысило 20 , серьезно ранены более 70 человек. В больницы попали почти 550 пациентов.