Россиянам рекомендовали избегать выхода на улицы в Венесуэле

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«Рекомендуем отслеживать актуальную информацию о принимаемых решениях и текущей ситуации на официальных сайтах МИД России, российских загранучреждений и Минэкономразвития России, а также приложении „Помощник за рубежом“, - посоветовали в ведомстве.

В минувшее воскресенье в Венесуэле прошли выборы, победу на которых одержал действующий президент Николас Мадуро. После этого в разных частях страны начались акции протеста.

С результатами выборов в стране не согласились власти девяти стран Латинской Америки, потребовав пересмотреть их итоги.