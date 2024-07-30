30 июля 2024, 12:30

Россиянам рекомендовали избегать выхода на улицы в Венесуэле

Global Look Press
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Гражданам России в Венесуэле необходимо соблюдать меры безопасности, избегать выхода на улицу, воздерживаться от посещения неблагополучных районов и мест массового скопления людей в связи с обострившейся внутренней ситуацией в стране. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития РФ.

«Рекомендуем отслеживать актуальную информацию о принимаемых решениях и текущей ситуации на официальных сайтах МИД России, российских загранучреждений и Минэкономразвития России, а также приложении „Помощник за рубежом“, - посоветовали в ведомстве.

В минувшее воскресенье в Венесуэле прошли выборы, победу на которых одержал действующий президент Николас Мадуро. После этого в разных частях страны начались акции протеста.

С результатами выборов в стране не согласились власти девяти стран Латинской Америки, потребовав пересмотреть их итоги.

Венесуэла
30 июля 2024, 12:57
Кандидат в вице-президенты США раскритиковал миграционную политику Харрис
Global Look Press
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Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс раскритиковал миграционную политику Камалы Харрис, назвав ее антиамериканской. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Экстремальная миграционная политика Камалы является тотально антиамериканской», - написал он.

Вэнс также отметил, что в планы Харрис входит амнистия для миллионов нелегальных мигрантов.

Ранее кандидат в вице-президенты призвал Джо Байдена , отказавшегося от участия в выборах, покинуть Белый дом досрочно.

А бизнесмен Илон Маск отмечал, что Харрис продвигает идеологию, которая приведет человечество к вымиранию.

США Белый дом в США Выборы президента США Джо Байден Камала Харрис Республиканская партия США
30 июля 2024, 12:37
«Он сошел с ума!». Французский политик призвал уничтожить Евросоюз
Global Look Press
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Евросоюз необходимо уничтожить, поскольку он «сошел с ума» и не хочет урегулирования на Украине. Об этом написал французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

По его словам, европейские чиновники собираются бойкотировать заседания, которые как председатель ЕС будет организовывать Венгрия. Это связано с тем, что премьер страны Виктор Орбан недавно посетил Москву и провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

«ЕС сошел с ума, ЕС хочет войны, давайте уничтожим ЕС!» - подытожил Филиппо.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал попытки главы евродипломатии Жозепа Борреля бойкотировать Венгрию « детским садом ». Кроме того, он обвинил Польшу в лицемерии из-за закупок российского газа.

Евросоюз Франция
30 июля 2024, 12:33
«Ждем отмашки военных». Депутат ГД — о происходящем в Венесуэле и возвращении домой
Global Look Press
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Российские наблюдатели в Венесуэле переждали беспорядки в здании посольства, никто не пострадал. После разрешения спецслужб они вернутся на родину, рассказал 360.ru депутат Госдумы Алексей Волоцков.

Парламентарий вместе с тремя другими международными наблюдателями приехал на президентские выборы в Венесуэлу. Волоцков подтвердил, что после объявления итогов голосования в стране начались акции протеста.

«Мы во время активной, так сказать, фазы митингов находились под защитой нашего посольства. В четыре часа ночи переехали в отель, собираем багаж и ждем отмашки военных, спецслужб для того, чтобы прорываться в аэропорт», - сказал депутат.

Собеседник 360.ru заявил, что ситуация на улицах нормализовалась. Но власти, по его словам, подготовились к возобновлению протестов.

«Город оцеплен, очень много военной техники, много полиции. Планируют, что с началом дня протесты могут возобновиться, поэтому сейчас все готовятся к новому световому дню. У нас все нормально», - добавил он.

Победу на выборах президента Венесуэлы одержал действующий лидер Николас Мадуро. Несогласные с итогами голосования жители вышли на улицы. При беспорядках пострадали более 20 военных. Минпромторг России посоветовал оказавшимся в этой стране согражданам не выходить из дома и соблюдать меры безопасности.

Дипломатия Венесуэла Протесты Депутаты Беспорядки Выборы
30 июля 2024, 09:54
«Уровень новичка». Маск иронично ответил «многодетному» Дурову
Global Look Press
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Американский миллиардер и Илон Маск отреагировал на новость о том, что у основателя Telegram Павла Дурова более 100 биологических детей.  Бизнесмен оставил ироничный комментарий в своем аккаунте в соцсети X.

«Уровень новичка - Чингисхан», - ответил Маск на публикацию другого аккаунта о детях Дурова.

По легенде, у основателя Монгольской империи Чингисхана было около 600 детей. У самого Маска их 12.

Накануне Дуров сделал неожиданное признание. Он рассказал, что имеет свыше 100 биологических детей в 12 странах мира.

Около 15 лет назад к Дурову обратился друг и попросил сдать сперму в клинике. Руководитель медицинского учреждения тогда сказал основателю Telegram, что его гражданский долг - сдать больше биологического материала, чтобы помочь большему количеству пар.

Подруга Дурова Ирина Болгар недавно рассказала, что родила от бизнесмена троих детей.

Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на новость о том, что у основателя Telegram Павла Дурова более 100 биологических детей. Бизнесмен оставил ироничный комментарий в своем аккаунте в соцсети X.

Дети Telegram Илон Маск Павел Дуров

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