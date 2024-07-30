Россиянам рекомендовали избегать выхода на улицы в Венесуэле
Гражданам России в Венесуэле необходимо соблюдать меры безопасности, избегать выхода на улицу, воздерживаться от посещения неблагополучных районов и мест массового скопления людей в связи с обострившейся внутренней ситуацией в стране. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития РФ.
«Рекомендуем отслеживать актуальную информацию о принимаемых решениях и текущей ситуации на официальных сайтах МИД России, российских загранучреждений и Минэкономразвития России, а также приложении „Помощник за рубежом“, - посоветовали в ведомстве.
В минувшее воскресенье в Венесуэле прошли выборы, победу на которых одержал действующий президент Николас Мадуро. После этого в разных частях страны начались акции протеста.
С результатами выборов в стране не согласились власти девяти стран Латинской Америки, потребовав пересмотреть их итоги.