20 декабря 2023, 19:06

Россиянам разрешили управлять самолетами в ЕС в частном порядке

Global Look Press
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Запрет на полеты связанных с Россией самолетов над территорией Евросоюза не запрещают владеющим частной лицензией гражданам страны управлять воздушным судном. На это указали в опубликованном решении Европейского суда.

В резолютивной части отметили, что с иском в суд обратился обладатель гражданств России и Люксембурга, которому управлять самолетом по полученной частной лицензии. В своем решении Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) сослалось на постановление о санкциях.

Они предусматривают, что все зарегистрированные в России самолеты не могут пролетать над территорией ЕС. Запрет также распространяется на воздушные суда, зафрахтованные или находящиеся под контролем российскими физическими или юридическими лицами, а также организациями.

Европейский суд иск отклонил. Но в мотивировочной части уточнил, что под запрет подпадает исключительно финансовый или экономический контроль над самолетом. Правил для пилотов, которые управляют воздушным судном во время полета, санкции касаться не должны.

По данным РБК , иск с требованием к пересмотру решения EASA подала обладательница гражданства России и Люксембурга Екатерина Ислентьева. До 2022 года она работала пилотом в некоммерческой организации Avia Sport II. Но из-за неверного толкования санкций ей летать запретили.

Переданным российским авиаперевозчикам 37 самолетам Государственной транспортной лизинговой компании грозит арест по решению Высокого суда Ирландии. Изначально воздушные суда купила европейская дочка российской фирмы, но после введения санкций она обанкротилась и кредиторы потребовали взыскания иска за счет продажи имущества.

В декабре головной офис через Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа добился принятия обеспечительных мер в виде запрета европейской дочке и ее ликвидаторам вести разбирательство в ирландском суде для изъятия 37 самолетов.

Санкции Самолеты Россия Евросоюз
20 декабря 2023, 18:47
Путин стал победителем года по версии The Wall Street Journal
РИА «Новости»
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Президента России Владимира Путина признали победителем 2023 года по версии газеты The Wall Street Journal (WSJ). Обозреватель Джерард Бейкер отметил, что укрепить свои позиции российскому лидеру помогло стратегическое терпение.

В материале подчеркнули, что контрнаступление ВСУ провалилось, а поддержка Украины со стороны западных стран ослабевает.

«Путин продемонстрировал оппонентам жесткое преимущество стратегического терпения», - написал Бейкер.

В число победителей он также включил американского бизнесмена и миллиардера Илона Маска, который неоднократно негативно высказывался о непомерных аппетитах Украины, требующей финансовую помощь. Кроме того, предприниматель уличал власти республики в гонении на свободу слова.

Ранее журнал Time номинировал Путина на звание «Человек года». В прошлом году издание включило российского лидера в сотню самых влиятельных людей.

Владимир Путин Украина
20 декабря 2023, 18:36
Подростки в Киеве устроили акцию с нацистским флагом
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Группа молодых людей развернула нацистский флаг со свастикой на уличной акции в Киеве. Рядом с ними под музыку танцевал человек в костюме пса с бронежилетом. Об этом написало издание «Страна.ua».

На Украине после государственного переворота, который произошел в 2014 году, стала активно распространяться идеология нацизма. В Киеве способствовали этому, начав гонения на русскоязычное население, а позже объявив «антитеррористическую операцию» в Донбассе.

В феврале 2022 года президент России Владимир Путин заявил о проведении спецоперации на Украине, целью которой в том числе была денацификация страны. В ходе итоговой пресс-конференции глава государства заявил, что поставленные перед военнослужащими ВС России задачи не поменялись.

Путин также напомнил, что в сентябре президент Украины Владимир Зеленский, находясь в парламенте Канады, аплодировал ветерану СС. Этот факт подтверждает, что нынешнее украинское руководство - неонацисты , говорил он.

Киев Украина
20 декабря 2023, 18:19
США расширили антироссийские санкции
Global Look Press
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Антироссийские санкции США расширили на четыре компании и один нефтетанкер. Об этом сообщила пресс-служба американского Минфина.

Под санкционные ограничения попали фирмы Covart Energy Limited и Bellatrix Energy Limited с регистрацией в Гонконге, а также две компании из ОАЭ - Voliton DMCC и Sun Ship Management D.

Кроме того, санкции ввели против нефтяного танкера Sanar 15, который плавал под флагом России.

В понедельник, 18 декабря, 12-й пакет санкций против России ввел Европейский союз. Рестрикции коснулись ряда физических лиц, экспорта российских алмазов и товаров двойного назначения.

МИД России назвал новые ограничения незаконными и в ответ расширил список представителей стран-членов Евросоюза, которым запретили въезд на территорию государства.

Президент Владимир Путин отмечал, что в условиях санкционного давления отечественная экономика продемонстрировала фундаментальный запас прочности.

США Санкции Россия
20 декабря 2023, 17:58
Йеменские хуситы объявили мобилизацию для поддержки ХАМАС
Global Look Press
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Всеобщую мобилизацию объявили в подконтрольных хуситам северных провинциях Йемена. Новых бойцов отправят в Газу для участия в боях против израильской армии на стороне ХАМАС. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил член политбюро хуситского движения «Ансар Алла» Хузам аль-Асад.

Он подчеркнул, что в открытые во всех провинциях тренировочные лагеря уже пришли десятки тысяч молодых людей, которые выразили желание пройти военную подготовку, чтобы помочь жителям Палестины.

«Несколько групп уже выпустили в различных провинциях Йемена», - добавил аль-Асад.

Представитель хуситов подчеркнул, что подготовленные бойцы вмешаются в конфликт, если появятся условия, чтобы добраться до сектора Газа.

После начала конфликта на Ближнем Востоке хуситы поддержали ХАМАС и объявили, что начнут атаковать заходящие в Красное море суда Израиля и израильских компаний. От нанесенных ударов уже пострадал французский фрегат, два контейнеровоза под флагом Либерии , а также британское судно.

Большая часть мировых перевозчиков объявила, что приостановит проход судов через Персидский залив и направили сухогрузы в обход Африки.

Глава Пентагона Ллойд Остин в минувший вторник, 19 декабря, объявил, что США вместе с Великобританией, Бахрейном, Канадой, Францией, Испанией и рядом других стран начали операцию «Страж процветания» для обеспечения безопасного судоходства в Красном море.

Африка Конфликт Израиля и Палестины

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