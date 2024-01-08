Россиянам рассказали о последствиях деградации торговли с Евросоюзом

Читайте нас в:

Она назвала закрытие границы России и Финляндии частью непродуманной политики Евросоюза и добавила, что обороты торговли между странами сильно упали.

«Наша взаимная торговля с Европой просто деградировала, с Финляндией у нас взаимная торговля меньше одного миллиона долларов», - указала зампредседателя правительства.

Абрамченко добавила, что закрытие границ с Финляндией никак не повлияет на Россию и не отразится на экономике страны.

«Пострадает ли финская экономика - это надо у финнов спрашивать», - заключила она.

Финское руководство закрыло все пограничные пункты с Россией с 15 декабря, ограничения продлятся до 14 января. Финляндия пошла на такой шаг из-за проблем в миграционной сфере и неконтролируемого наплыва беженцев из стран Африки и Ближнего Востока.

МИД страны сообщил , что сотрудники пограничной службы поддерживают контакт с российскими коллегами, несмотря на закрытие пропускных пунктов.