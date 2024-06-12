12 июня 2024, 20:15

Россиянам пообещали, что они смогут покупать доллары и евро, минуя санкции

Pixabay
Читайте нас в: Google Новости

Физические и юридические лица могут продолжать совершать операции с долларами и евро через российские банки, несмотря на американские санкции. Об этом сообщил Банк России на официальном сайте.

«Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов», - говорится в релизе.

Сбережения россиян в иностранной валюте остаются сохранными, по вкладам и счетам сохранится прежний режим выдачи средств, сообщил регулятор.

Из-за введенных санкций Мосбиржа с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро.

Евро США Банки Доллары США Санкции Россия Курс валют
12 июня 2024, 21:00
МИД назвал «уткой» сообщения о восстановлении дипотношений Грузии и России
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Заявления о возобновлении дипломатических отношений России и Грузии являются «утками» оппозиционной грузинской прессы. Об этом РИА «Новости» сообщили в МИД.

Дипломаты подчеркнули, что нет смысла комментировать фейки, которые распространяют некоторые грузинские ресурсы.

О возможном запуске грузинского посольства в Москве сообщал канал Mtavari Arkhi. В издании отмечали, что в Тбилиси якобы проводится отбор сотрудников для работы в диппредставительстве.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин рассказал, что восстановление дипломатических отношений принесет выгоду обеим странам. Несмотря на это, Россия не станет отзывать признание независимости Южной Осетии и Абхазии.

Парламентарий подчеркнул, что грузинские власти выступают против автономии республик и периодически устраивают «охоту» за россиянами, которые поддерживают независимость этих государств.

Грузия Дипломатия Россия МИД РФ
12 июня 2024, 20:30
Пострадавших забрала скорая помощь. В Ереване произошли стычки протестующих с полицией
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Ереване произошли столкновения между протестующими и полицейскими, есть пострадавшие. Об этом сообщило РИА «Новости».

Пострадавших митингующих вынесли на руках с места противостояния. Их передали медикам в машины скорой помощи.

Ранее протестующие попытались прорвать кольцо оцепления у здания парламента республики. Представители правоохранительных органов начали их оттеснять. Все это переросло в стычки.

Конфликтная ситуация возникла из-за требований части армянского общества отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна в том числе из-за его планов по делимитации границ с Азербайджаном.

Акции протеста длятся в течение месяца. Жители блокируют улицы столицы и автострады.

Армения Скорая помощь Протесты Полиция
12 июня 2024, 20:21
Представительница АдГ прошла в парламент Гамбурга после переезда в Россию
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Политик от немецкой «Альтернативы для Германии» Ольга Петерсен выиграла выборы в Гамбурге даже после переезда в Россию. Как сообщило издание Bild, женщину исключили из группы АдГ за пророссийскую позицию, но ее кандидатура невероятным образом получила большую поддержку.

Политик от немецкой «Альтернативы для Германии» Ольга Петерсен выиграла выборы в Гамбурге даже после переезда в Россию. Как сообщило издание Bild , женщину исключили из группы АдГ за пророссийскую позицию, но ее кандидатура невероятным образом получила большую поддержку.

Петерсен набрала 3460 голосов в гамбургском районе Хаусбрух, которых ей должно хватить для победы и прохода в районное собрание. Авторы материала написали, что Петерсен уехала, потому что хотела обезопасить детей.

Теперь немецкие СМИ гадают, захочет ли политик дальше строить свою карьеру в Германии, а также какую роль она сможет сыграть.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус призвал Германию подготовиться к войне с Россией к 2029 году. Он не оставляет идеи, что к этому времени российская сторона будет в состоянии «напасть» на одну из стран НАТО. Как предположили в Кремле, своими необоснованными заявлениями министр оборон пытается угодить Североатлантическому альянсу и Евросоюзу.

Германия Россия
12 июня 2024, 19:23
Белоруссия заявила о готовности к применению ЯО
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Белоруссии комплексы «Искандер» с ядерными боеголовками заступили на боевое дежурство. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны страны генерал-майор Павел Муравейко.

В Белоруссии комплексы «Искандер» с ядерными боеголовками заступили на боевое дежурство. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны страны генерал-майор Павел Муравейко.

По его словам, оперативно-тактические комплексы «Искандер» выдвинули в позиционные районы. Их поставили на боевое дежурство для нанесения ударов по назначенным целям. Ракеты оснастили специальными боеприпасами. Авиацию РБ также подготовили к выполнению боевых задач с использованием ядерного оружия.

«Сейчас могу с уверенностью заявить: подразделения и части Вооруженных сил Беларуси к применению специального ядерного оружия готовы», - подчеркнул Муравейко.

Военачальник отметил, что все организационно-технические вопросы решаются во взаимодействии с российскими коллегами.

Ранее заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко рассказал о целях проведения Россией и Белоруссией учений нестратегических ядерных сил. По его словам, РФ применит ядерное оружие только в качестве ответной меры.

Ядерное оружие Авиация Ракеты Белоруссия Россия Оружие

Новости по теме