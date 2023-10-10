Россиянам отменили штрафы за обмен билетов из Израиля
Российским авиакомпаниям направили указание менять билеты пассажирам задержанных рейсов из Израиля без штрафов. Об этом сообщили в МИД России, написал ТАСС.
«Перевозчикам дали указания по соблюдению Федеральных авиационных правил и предоставлению пассажирам задержанных рейсов всех необходимых услуг, а также по возврату и обмену билетов без штрафных санкций», - указали в сообщении.
Как пояснили в МИД РФ, сейчас прямые перелеты между Россией и Израилем осуществляют российские авиакомпании Red Wings и «Азимут» по трем маршрутам: Сочи - Тель-Авив, Махачкала - Тель-Авив и Минеральные Воды - Тель-Авив. При этом россиянам рекомендовали уточнять актуальную информацию о расписании у авиаперевозчиков Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов ранее заявил, что в случае дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке не исключен вывоз российских граждан с территории Израиля. Он отметил, что в работе аэропорта Бен-Гурион, расположенного в Тель-Авиве, наблюдаются ограничения, но улететь из страны возможно.