«Россиянам наплевать». Канада непременно получит ответ на свои санкции

Дипломат заявил, что новые санкции со стороны канадского правительства - такие же бессмысленные, как и все предыдущие.

«Российским гражданам и организациям на него наплевать. Санкции не могут и не будут влиять на суверенную политику России», - заявил Степанов.

Посол заверил, что обязательно последует ответная реакция со стороны Москвы.

Помимо США и Канады очередной пакет санкций против России ввел Евросоюз. В 13-й пакет антироссийских ограничений вошли 106 физических и 88 юридических лиц.