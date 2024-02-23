«Россиянам наплевать». Канада непременно получит ответ на свои санкции
Новые санкции Канады не повлияют на суверенную политику России, но страна обязательно ответит на эти действия. Об этом РИА «Новости» сообщил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
Дипломат заявил, что новые санкции со стороны канадского правительства - такие же бессмысленные, как и все предыдущие.
«Российским гражданам и организациям на него наплевать. Санкции не могут и не будут влиять на суверенную политику России», - заявил Степанов.
Посол заверил, что обязательно последует ответная реакция со стороны Москвы.
Помимо США и Канады очередной пакет санкций против России ввел Евросоюз. В 13-й пакет антироссийских ограничений вошли 106 физических и 88 юридических лиц.