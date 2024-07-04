04 июля 2024, 20:35

Россиянам без биометрического загранпаспорта запретили въезд в Чехию

РИА «Новости»
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Чешские власти с 3 июля ввели запрет на въезд в страну гражданам России без биометрического паспорта. Об этом сообщил портал Seznam Zpravy.

В МИД Чехии журналистам напомнили, что с обычными загранпаспортами старого образца в республике находиться запрещено.

«Каждый, кто хочет остаться в нашей стране, должен показать, что он заслуживает доверия. И в случае с россиянами для этого уже будет недостаточно паспорта с небиометрическими данными», - отметили в ведомстве.

Глава чешского МИДа Ян Липавский заявил, что россияне не смогут въехать в страну без биометрического загранпаспорта. Также он планирует продвигать в Евросоюзе предложение об ограничении передвижения российских дипломатов по Шенгенской зоне.

Ранее стало известно, что в России с 1 июля подорожает получение биометрического загранпаспорта с электронным носителем.

Чехия Паспорта Россия
04 июля 2024, 19:08
Финские СМИ сообщили о скоплении мигрантов на границах
Global Look Press
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Вблизи границ Финляндии остались мигранты, пограничная служба проводит оценку ситуации. Об этом сообщило финское издание Yle.

«Пограничная служба заявила, что вблизи границ Финляндии остаются люди, которых можно использовать в направляемой миграции», - указали авторы публикации.

В ведомстве отметили, что их оценка ситуации соотносится с заявлением президента страны Александра Стубба, который ранее обвинял Россию в переправке мигрантов из Ирака, Йемена, Сирии и Эфиопии.

Также в июне финский президент отметился заявлением, что Советский Союз вторгся на территорию Финляндии во время Второй мировой войны.

В мае руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов заявил, что обстановка на российско-финской границе обострилась из-за действий властей Финляндии.

Финляндия Мигранты Россия
04 июля 2024, 17:57
«Выход на европейский континент». Путин — о значении вступления Белоруссии в ШОС
РИА «Новости»
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Вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества стало обоюдовыгодным решением, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после саммита ШОС в Астане. По его словам, в известной степени этот шаг — успех лидера республики Александра Лукашенко и белорусского МИД.

« Белоруссия по своим масштабам , территории, экономике, населению не сопоставима с КНР или с Индией, где 1,5 миллиарда человек, уже больше, наверное», - отметил Путин во время пресс-подхода.

Вступление страны в ШОС , по его словам, стало важным элементом, в силу того, что Белоруссия - это страна Восточной Европы.

«И это выход уже официально Шанхайской организации сотрудничества в полном смысле этого слова на европейский континент», - пояснил глава государства.

Белоруссия Владимир Путин ШОС
04 июля 2024, 17:47
Россия ответит зеркально на появление американских РСМД где-либо в мире — Путин
РИА «Новости»
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Россия может действовать зеркально при условии появления ракетных комплексов США в каком-либо регионе мира, заявил президент Владимир Путин. Так глава государства прокомментировал возможное развертывание ракет малой и средней дальности во время пресс-конференции по итогам саммита ШОС.

Путин подчеркнул, что Россия считает себя вправе начать разработку и производство систем РСМД.

«Я говорил, что в связи с выходом Соединенных Штатов из этого договора (ДРСМД - прим. ред.) и анонсированием того, что они приступают к производству, мы тоже считаем себя вправе начать ОКР, разработки, а в будущем и производство», - указал президент.

По его словам, страна уже ведет опытно-конструкторские работы, и готова начинать производить такие системы.

«Мы уже, в принципе, дали соответствующие поручения промышленности», - добавил он.

В случае размещения американских ракет средней и меньшей дальности в каком-либо регионе мира, Путин пообещал симметричный ответ на действия Штатов.

«Я говорил о том, что мы объявляем мораторий на возможное в будущем размещение наших соответствующих систем до тех пор, пока эти ракетные комплексы не появятся в каком-то регионе мира», - указал глава государства.

При условии, если системы РСМД американского производства где-то появятся, подчеркнул он, Россия оставляет за собой право действовать зеркально.

«Все остается, как мы и говорили», - указал он.

США Ракеты ДРСМД Россия Оружие Владимир Путин ШОС
04 июля 2024, 17:30
«У меня своих дел хватает». Путин высказался о дебатах Байдена и Трампа
Global Look Press
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Президент России Владимир Путин отметил, что смотрел дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена лишь фрагментами. Об этом он рассказал на пресс-подходе после саммита ШОС в Астане.

«Я какие-то фрагменты видел. <...> У меня своих дел хватает, поэтому я не особенно слежу за тем, что там происходит», - признался российский лидер.

При этом он отметил, что результаты дебатов не стали для него неожиданностью.

«Что изменилось? Да ничего не изменилось! Что, нам было не известно, что ли, что может происходить? Известно», - подчеркнул Путин.

Ранее Байден рассказал журналистам , что вышел на дебаты с Трампом усталым после многочисленных поездок. При этом американское агентство AP сообщило со ссылкой на официальное расписание главы Белого дома, что последняя его зарубежная поездка состоялась за две недели до дебатов.

Дональд Трамп Владимир Путин Джо Байден ШОС

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