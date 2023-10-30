Россиян сняли с рейса Etihad Airways в Сингапур

Самолет летел из Москвы в Сингапур. Авиакомпании пришлось поменять лайнер, в итоге не всем пассажирам хватило в нем места. Из-за этого перевозчик принял решение снять с рейса 15 россиян, виза которых позволяла выйти им за пределы аэропорта. По информации Etihad Airways, у других пассажиров рейса такой возможности не было.

Перевозчик взамен предоставил российским путешественникам номера в пятизвездочной гостинице, трансфер и купон на 300 долларов. Для многих оставшихся в Абу-Даби пассажиров рейс был стыковочным, поэтому они понесли издержки и пропустили перелеты. Авиакомпания отказалась возместить ущерб от потери билетов.

Ранее «Аэрофлот» запустил дополнительные рейсы из Санкт-Петербурга и Москвы в Грозный, из которого автобусы будут идти в Дагестан. Таким образом авиакомпания наладила пассажиропоток в Махачкалу, где ранее прошли антиизраильские протесты.