Россиян призвали собраться на КПП «Рафах» для эвакуации из Газы

Турция отозвала своего посла в Израиле из-за ситуации в Газе

МИД Турции принял решение отозвать посла в Тель-Авиве Шакира Озкана Торунлара в Анкару для проведения консультаций. Об этом сообщила пресс-служба дипломатического ведомства.

Посла отзовут из-за ситуации в секторе Газа и ударов армии Израиля по палестинскому анклаву. МИД Турции подчеркнул, что израильское правительство игнорирует призывы к прекращению боевых действий и передаче гуманитарной помощи мирному населению, пострадавшему от обстрелов.

«В связи с разворачивающейся гуманитарной трагедией в секторе Газа <…> было принято решение отозвать нашего посла в Тель-Авиве Шакира Озкана Торунлара в Анкару для консультаций», - указали в ведомстве.

Ранее МИД Венесуэлы назвал действия Израиля в секторе Газа «операцией по истреблению в нацистском стиле». Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль заявил о военных преступлениях в анклаве и призвал международное сообщество урегулировать палестино-израильский конфликт.