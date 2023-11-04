Россиян призвали собраться на КПП «Рафах» для эвакуации из Газы
Гражданам России при эвакуации из сектора Газа нужно будет собраться в пункте сбора на КПП «Рафах». Об этом рассказала ТАСС пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова.
Она ответила, что россияне оповещены, где находится пункт сбора на случай эвакуации.
«Пункт сбора - КПП „Рафах“», - сказала Зарипова.
У российских дипломатов пока нет информации о погибших гражданах РФ в палестинском анклаве, добавила пресс-секретарь.
Ранее поступала информация, что территорию сектора Газа смогут покинуть выходцы из США , Австрии, Японии, Болгарии, Иордании, Чехии и Индонезии. Россиян в списке не оказалось.
Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября. В этот день радикальное движение ХАМАС обстреляло ракетами израильские территории. Израиль начал наносить ответные удары и объявил о переходе страны в «состояние войны». Ранее ЦАХАЛ атаковал здание школы Аль-Фахура в лагере палестинских беженцев «Джебалия». В результате удара погибли не менее 12 человек , десятки получили ранения.