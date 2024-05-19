19 мая 2024, 17:38

Россиян призвали не посещать центр Киншасы после мятежа

Unsplash
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Российское посольство призвало своих граждан в Демократической Республике Конго не посещать центр Киншасы после неудачной попытки государственного переворота в стране. Об этом сообщил ТАСС.

Сейчас обстановка в стране и ее столице стабильная, учреждения и магазины работают в обычном режиме. После мятежа власти усилили контроль в ключевых точках Киншасы.

«Российским гражданам рекомендуется не посещать центральные районы столицы, где проводятся следственные действия органов правопорядка», - заявили дипломаты.

Войскам Конго 19 мая удалось предотвратить попытку государственного переворота , сообщил представитель армии Сильвен Экенге. Он также указал на причастность иностранцев к попытке устроить мятеж.

Военные Армия
19 мая 2024, 18:45
Жизнь Раиси оказалась под угрозой после крушения вертолета
РИА «Новости»
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Жизнь президента Ирана Эбрахима Раиси оказалась под угрозой после крушения вертолета, на котором он летел над горной местностью в условиях сильного тумана. Об этом сообщило Reuters.

«Сообщения, поступающие с места посадки вертолета, вызывают очень серьезные опасения», - заявил иранский чиновник, на которого сослалось агентство.

При этом он выразил надежду на то, что лидер страны не пострадал.

Ранее глава МВД Ирана Ахмед Вахиди предположил, что вертолет Ми-171, на котором следовал Раиси, мог совершить жесткую посадку из-за тумана. По его словам, погодные условия и сложный рельеф местности усложнили работу спасателям.

Вертолеты Спасатели Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
19 мая 2024, 18:42
Два вертолета из кортежа Раиси достигли места назначения
РИА «Новости»
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Кортеж президента Ирана Эбрахима Раиси состоял из трех вертолетов, два из них успешно долетели до точки назначения — Тегерана. Об этом сообщил телеканал Press TV.

Кортеж президента Ирана Эбрахима Раиси состоял из трех вертолетов, два из них успешно долетели до точки назначения - Тегерана. Об этом сообщил телеканал Press TV.

Воздушное судно, на котором находился иранский лидер, совершило аварийную посадку в провинции Восточный Азербайджан. Остальные вертолеты продолжили путь.

«Два других вертолета с некоторым числом министров и чиновников благополучно достигли пункта назначения», - отметили в издании.

Ранее агентство IRNA обнародовало видеозаписи со спасательно-поисковой операцией , в ней участвовали 20 спасательных отрядов. В вертолете помимо президента также находились министр иностранных дел Хоссейн Амирабдоллахян и местные чиновники. Поиски осложнились из-за густого тумана, сильно повлиявшего на видимость.

Вертолеты Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
19 мая 2024, 18:42
США испугались шпионажа от китайских ремонтных судов
Pxhere
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США переживают, что подводные оптоволоконные кабели уязвимы для якобы шпионажа со стороны китайских ремонтных судов. Об этом сообщило издание Wall Street Journal.

«Подводные кабели, по которым передается интернет-трафик через Тихий океан, могут быть уязвимы для манипуляций со стороны китайских ремонтных судов», - сделали необычное предупреждение для телекоммуникационных компаний американские чиновники.

Китайская компания SB Submarine Systems, помогающая ремонтировать международные кабели, скрывает местонахождение своих судов от служб радио- и спутникового слежения. Такое заявление сделали чиновники Госдепартамента. Они не могут найти этому объяснения.

Ранее США испугались фантомной скорости судостроения в Китае. Новые корабли очень похожи на шведские корветы Visby, их создали из плоских поверхностей, которые снижают заметность аппарата на радарах.

Беспокойство Запада вызывает и развитие российско-китайских отношений. Однако самая серьезная проблема для Штатов - раскол внутри американского общества , считает адмирал военно-морских сил в отставке Джеймс Ставридис.

США Шпионаж
19 мая 2024, 18:33
Организатора попытки переворота в Конго ликвидировали
Unsplash
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В Демократической Республике Конго (ДРК) ликвидировали предводителя мятежников. Об этом сообщило издание Actu30.

«Кристиан Маланга убит», - отметили авторы публикации.

Военные провели операцию 19 мая после того, как заговорщики с флагами Республики Заир (так ранее называли ДРК) ворвались во Дворец нации.

Ранее издание Actualite сообщило, что войска Демократической Республики Конго предотвратили попытку государственного переворота. Власти страны заявили о причастности иностранных граждан к попытке мятежа.

Правительство России порекомендовало своим гражданам воздержаться от посещения центральных районов столицы ДРК.

Африка Военные

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