Россиян призвали не посещать центр Киншасы после мятежа

Читайте нас в:

Сейчас обстановка в стране и ее столице стабильная, учреждения и магазины работают в обычном режиме. После мятежа власти усилили контроль в ключевых точках Киншасы.

«Российским гражданам рекомендуется не посещать центральные районы столицы, где проводятся следственные действия органов правопорядка», - заявили дипломаты.

Войскам Конго 19 мая удалось предотвратить попытку государственного переворота , сообщил представитель армии Сильвен Экенге. Он также указал на причастность иностранцев к попытке устроить мятеж.