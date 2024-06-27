Россиян предупредили об изъятии недвижимости в Финляндии
Парламент Финляндии одобрил законопроект об упрощении конфискации имущества иностранцев в стране, в том числе россиян. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции страны.
Документ вступит в силу 8 июля после его формальной поддержки со стороны президента Александра Стубба.
Речь идет о тех владельцах недвижимости, которые просрочили платежи и «перестали выходить на связь».
«Жилищным компаниям приходится использовать изъятие имущества как средство борьбы с нарушениями со стороны акционера или жильца», - отметили в министерстве.
Ранее в Финляндии заявили о начале процедуры изъятия у российских владельцев концертно-спортивной арены Helsinki Hall.