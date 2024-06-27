27 июня 2024, 20:29

Россиян предупредили об изъятии недвижимости в Финляндии

Unsplash
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Парламент Финляндии одобрил законопроект об упрощении конфискации имущества иностранцев в стране, в том числе россиян. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции страны.

Документ вступит в силу 8 июля после его формальной поддержки со стороны президента Александра Стубба.

Речь идет о тех владельцах недвижимости, которые просрочили платежи и «перестали выходить на связь».

«Жилищным компаниям приходится использовать изъятие имущества как средство борьбы с нарушениями со стороны акционера или жильца», - отметили в министерстве.

Ранее в Финляндии заявили о начале процедуры изъятия у российских владельцев концертно-спортивной арены Helsinki Hall.

Финляндия Недвижимость
27 июня 2024, 19:09
Вступило в силу соглашение России и Узбекистана о строительстве АЭС в республике
РИА «Новости»
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Россия и Узбекистан подписали протокол о вступлении в силу соглашения по строительству атомной электростанции в республике. Об этом сообщила пресс-служба компании «Узатом».

Стороны договорились о создании шестиблочной АЭС малой мощности. Первым делом на площадке возведут городок строителей и нужную инфраструктуру. Работы должны стартовать осенью 2024 года.

К концу мая Россия и Узбекистан также прорабатывали вопросы сооружения в республике станции с малыми ядерными реакторами.

Церемония подписания протокола прошла в Узбекистане 26 июня. Подписи поставили глава дирекции строительства атомной электростанции Агентства по атомной энергии «Узатом» Отабек Аманов и директор проектов по сооружению АЭС в Центральной Азии АО «Атомстройэкспорт» Павел Безруков. Само соглашение о строительстве подписали еще в мае.

Строительство Россия Узбекистан АЭС
27 июня 2024, 18:21
Медведев назвал повод для объявления войны Западу
РИА «Новости»
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Конфискацию активов можно приравнять к агрессии и поводу для объявления войны. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев во время пленарного заседания ПМЮФ, сообщило РИА «Новости».

Он подтвердил, что хищение российских активов может стать casus belli, в ответ на который у России «может возникнуть право на индивидуальную коллективную самооборону». Политик добавил, что стране в любом случае придется принимать ответные меры.

Медведев призвал международное сообщество не поддерживать незаконное изъятие активов и напомнил, что конфискация является вопиющим нарушением международного права.

Ранее зампредседателя Совбеза отметил, что нормы нельзя не подменять в интересах одной из сторон. По его словам, международное право защищает интересы всех стран, а не какого-то одного государства.

Дмитрий Медведев Россия Запад
27 июня 2024, 18:08
СМИ назвали дату визита президента Палестины в Россию
РИА «Новости»
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Президент Палестины Махмуд Аббас приедет в Россию 18 августа. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По его данным, Аббас встретится с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал, что дату визита Аббаса уже согласовали, однако не назвал ее.

Поездку уже откладывали. Она могла состояться еще в ноябре 2023 года и готовилась, однако ее пришлось отложить из-за эскалации конфликта с Израилем. Затем обсуждалась возможность визита Аббаса в Москву до президентских выборов в России, но в итоге палестинский лидер предложил Путину провести это мероприятие после них.

Россия Палестина
27 июня 2024, 17:33
Медеведев заявил, что Россия не планирует нападать на Запад
РИА «Новости»
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Россия не планирует нападать на Запад. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.

«Им (западным странам - прим. ред.) никто не угрожает. Мы на них не собираемся нападать, о чем неоднократно говорили», - процитировало политика РИА «Новости».

Медведев добавил, что Россия не намерена развязывать «какие-то военные кампании».

Ранее президент Владимир Путин высказался по этому поводу еще жестче. Он назвал тех, кто заявляет о том, что РФ якобы хочет напасть на НАТО, «тупыми, как стол», а подобные слова - «чушью, бредом собачьим».

Дмитрий Медведев Россия Запад Владимир Путин

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