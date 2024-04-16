Россиян предупредили о риске попадания под закон ЕС об обходе санкций

Совет ЕС на минувшей неделе утвердил директиву о наказании за попытки обхода санкций. Согласно документу, уголовная ответственность наступит за нарушение закона не только на территории Евросоюза, но и если преступление совершил гражданин одного из государств Европы в другой стране.

«Следовательно, преступление в этом случае может быть совершено и за пределами конкретной страны ЕС или самого ЕС в целом», - пояснил управляющий партнер юрфирмы «Надмитов, Иванов и партнеры» Александр Надмитов.

Установленный критерий о преступлении, совершенном «целиком или частично в пределах территории страны ЕС» будет иметь много подводных камней, заверил брюссельский партнер WJ Avocats, специалист по санкциям Юрий Шумилов. Он подчеркнул, что директива пока не имеет четко прописанных правил по определению места совершения преступления.

Страны - участницы Евросоюза будут вправе расширять юрисдикцию по уголовному преследованию на случаи, когда закон нарушили за пределами государства, уточнили эксперты. Самих подсанкционных лиц тоже могут привлечь к уголовной ответственности.