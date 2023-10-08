Россиян предостерегли от посещений Израиля

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«Российским гражданами - воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях до нормализации обстановки в стране», - отметили в пресс-службе.

Ведомство также рекомендовало россиянам, находящимся на территории Израиля, соблюдать максимальную осторожность и следить за сообщениями местных властей.

Кроме того, Минэкономразвития обратилось к представителям туроператоров с требованием прекратить продажу путевок в ближневосточную страну и проинформировать туристов о боевых действиях и ситуации на израильской территории. Региональные органы власти в сфере туризма также должны будут довести до путешественников и туроператоров эту информацию.

Ранее Израиль официально объявил войну Палестине. Таким образом государство ответило на беспрецедентную ракетную атаку военных ХАМАС со стороны сектора Газа и операцию «Наводнение Аль-Аксы».