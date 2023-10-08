Россиян предостерегли от посещений Израиля
Минэкономразвития России призвало российских туристов отложить посещение Израиля в ближайшее время. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
«Российским гражданами - воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях до нормализации обстановки в стране», - отметили в пресс-службе.
Ведомство также рекомендовало россиянам, находящимся на территории Израиля, соблюдать максимальную осторожность и следить за сообщениями местных властей.
Кроме того, Минэкономразвития обратилось к представителям туроператоров с требованием прекратить продажу путевок в ближневосточную страну и проинформировать туристов о боевых действиях и ситуации на израильской территории. Региональные органы власти в сфере туризма также должны будут довести до путешественников и туроператоров эту информацию.
Ранее Израиль официально объявил войну Палестине. Таким образом государство ответило на беспрецедентную ракетную атаку военных ХАМАС со стороны сектора Газа и операцию «Наводнение Аль-Аксы».