Россиян предостерегли от поездок в страны Ближнего Востока
Гражданам России необходимо воздержаться от поездок в ряд государств Ближнего Востока, особенно в Израиль и Ливан. Об этом РИА «Новости» сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.
По ее словам, в этом регионе сохраняется напряженная обстановка. Нестабильной является ситуации в зоне «голубой линии» между Ливаном и Израилем, а также в районе палестино-израильского конфликта.
«Настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок в этот регион, за исключением ситуаций крайней необходимости», - отметила дипломат.
Захарова добавила, что на территории Иордании ситуация в сфере безопасности остается стабильной.
«Следите за практическими рекомендациями и информационными сообщениями на сайтах консульского департамента, российских заграничных учреждений упомянутых стран и информационных лентах МИД России», - посоветовала она.
Ранее лидеры Турции и Ирана выразили соболезнования лидеру ХАМАС в связи с гибелью сыновей после обстрелов со стороны Израиля.