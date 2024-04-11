Россиян предостерегли от поездок в страны Ближнего Востока

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По ее словам, в этом регионе сохраняется напряженная обстановка. Нестабильной является ситуации в зоне «голубой линии» между Ливаном и Израилем, а также в районе палестино-израильского конфликта.

«Настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок в этот регион, за исключением ситуаций крайней необходимости», - отметила дипломат.

Захарова добавила, что на территории Иордании ситуация в сфере безопасности остается стабильной.

«Следите за практическими рекомендациями и информационными сообщениями на сайтах консульского департамента, российских заграничных учреждений упомянутых стран и информационных лентах МИД России», - посоветовала она.

Ранее лидеры Турции и Ирана выразили соболезнования лидеру ХАМАС в связи с гибелью сыновей после обстрелов со стороны Израиля.