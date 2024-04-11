11 апреля 2024, 13:12

Россиян предостерегли от поездок в страны Ближнего Востока

Unsplash
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Гражданам России необходимо воздержаться от поездок в ряд государств Ближнего Востока, особенно в Израиль и Ливан. Об этом РИА «Новости» сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По ее словам, в этом регионе сохраняется напряженная обстановка. Нестабильной является ситуации в зоне «голубой линии» между Ливаном и Израилем, а также в районе палестино-израильского конфликта.

«Настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок в этот регион, за исключением ситуаций крайней необходимости», - отметила дипломат.

Захарова добавила, что на территории Иордании ситуация в сфере безопасности остается стабильной.

«Следите за практическими рекомендациями и информационными сообщениями на сайтах консульского департамента, российских заграничных учреждений упомянутых стран и информационных лентах МИД России», - посоветовала она.

Ранее лидеры Турции и Ирана выразили соболезнования лидеру ХАМАС в связи с гибелью сыновей после обстрелов со стороны Израиля.

Израиль Мария Захарова Ближний Восток
11 апреля 2024, 14:06
Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Австрии
РИА «Новости»
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Посла Австрии в Москве Вернера Альмхофера вызвали в МИД из-за необоснованной высылки двух российских дипломатов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел.

«Этот недружественный шаг еще более отягощает находящиеся в кризисе по инициативе австрийской стороны двусторонние отношения», - подчеркнули в МИД.

Альмохоферу вручили ноту, в которой уведомили об ответных мерах со стороны России. Москва объявили персоной нон грата одного сотрудника австрийского посольство в РФ. Ему следует покинуть страну до 18 апреля.

При этом во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что на этом ответные меры не исчерпываются.

В марте власти Австрии решили выслать двух российских дипломатов , работавших в посольстве в Вене. В МИД Россииуказывали, что это безосновательное решение.

Австрия Международные отношения МИД РФ Москва
11 апреля 2024, 08:58
Власти Гагаузии раскритиковали Санду за отказ от сотрудничества с Россией
РИА «Новости»
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Президент Молдавии Майя Санду отказом от сотрудничества с Россией лишь нагнетает обстановку, пока ее команда находится у власти. Жители республики продолжат страдать. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов.

«Все жители Молдавии могут сказать, что Санду без аргументов нагнетает обстановку. Во всех бедах они почему-то винят Россию, хотя никто не видит этого. Понятно, что жители республики буду страдать, пока она находится у власти», - отметил он.

Константинов уточнил, что обычные жители Молдавии понесли очень большие финансовые потери после отказа властей сотрудничать с Россией.

«Наверное, вы даже не в курсе, что у жителей Молдавии такие цены на газ, которых нет нигде в мировом масштабе. Почему-то они не объявляют, за какую цену заключают контракты на газ», - добавил председатель собрания автономии.

Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщила, что Молдавия начала против автономии экономическую войну , из-за которой регион несет убытки.

Молдавия Гагаузия
11 апреля 2024, 08:38
Пентагон не смог запретить компании Илона Маска обеспечивать Россию связью Starlink
Unsplash
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Американские власти пытались предотвратить использование терминалов спутниковой интернет-связи Starlink военнослужащими России. Пентагон сотрудничал с компанией SpaceX, но не смог ввести официальный запрет. Помощник министра обороны США Джон Пламб заявил об этом на Космическом симпозиуме, сообщило издание Defence One.

«Я не думаю, что Пентагон в состоянии заставить их делать такие вещи, поэтому я просто скажу это. Я осознаю обеспокоенность Украины и работаю над этим как с Украиной, так и со Starlink», - сказал он.

Джон Пламб уточнил, что терминалы спутниковой интернет-связи - это коммерческий продукт, россияне могли купить его. По словам чиновника, они получили оборудование на черном рынке.

Компания SpaceX опровергла сотрудничество с Россией и работу своих терминалов на ее территории. Издание сообщило, что российские военные применяли Starlink на Украине.

Недавно удалось раскрыть детали контракта Пентагона со SpaceX. Ведомство заплатило около 23 миллионов долларов за поставки Starlink украинским войскам.

США Пентагон Военные Россия Илон Маск Технологии
11 апреля 2024, 08:31
Лидеры Турции и Ирана выразили соболезнования лидеру ХАМАС в связи с гибелью сыновей
РИА «Новости»
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его иранский коллега Эбрахим Раиси выразили соболезнование лидеру палестинского движения ХАМАС Исмаилу Хании в связи гибелью внуков и сыновей после воздушного удара Израиля 10 апреля. Об этом сообщила пресс-служба движения.

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган связался с главой политбюро Ханией и принес ему свои соболезнования в связи со смертью троих детей и троих внуков после израильского авиаудара по сектору Газа», - заявили в пресс-службе.

Иранский президент Раиси также выразил свои соболезнования и отметил, что после этого жестокость Израиля стала еще более очевидной. По его мнению, израильская сторона не придерживается никаких моральных и человеческих принципов.

Ранее стало известно, что в результате атак со стороны Израиля без домов остались порядка миллиона жителей Газы.

Турция Израиль Реджеп Эрдоган Иран Конфликт Израиля и Палестины

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