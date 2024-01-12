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«В связи с дестабилизацией внутриполитической обстановки рекомендовали бы российским гражданам воздержаться от посещения упомянутого государства до урегулирования ситуации», - говорится в сообщении, появившемся в Telegram-канале дипведомства.

В посольстве напомнили, что 10 января в Папуа - Новой Гвинее вспыхнули антиправительственные беспорядки. Среди населения есть жертвы. Количество погибших и пострадавших не уточнялось.

Волнения начались на фоне протестов полицейских и военных против вычета из зарплат в размере до 30% от оклада. Свою работу отказались выполнять около 200 силовиков. Власти попытались взять ситуацию под контроль. Они объяснили снижение зарплат правоохранителям сбоем.

Местным жителям посоветовали не выходить из дома.

Россиянам пока лучше не ездить в Папуа - Новую Гвинею в свете беспорядков в стране.

Предупреждение опубликовало посольство России в Индонезии, представляющее РФ и в Папуа - Новой Гвинее.