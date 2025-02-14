Россиян нет среди пострадавших при наезде автомобиля на толпу в Мюнхене

«Получили подтверждение от местной полиции об отсутствии россиян среди пострадавших», - указали дипломаты.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев сравнил ЧП в Мюнхене с терактом. Он отметил, что у Европы отсутствует координация между спецслужбами государств, которые умеют бороться с террористами.

Примерно в 10:30 утра по местному времени (12:30 - по московскому) 13 февраля автомобиль Mini Cooper наехал на большое количество людей в центре Мюнхена. В тот момент там проходил митинг бастующих сотрудников транспортной компании, которые выступили за повышение оплаты труда. Ранения получили не менее 28 человек.

По неуточненной информации, за рулем был 23-летний афганец , мужчину задержали.