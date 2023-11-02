Россиян не оказалось в списке иностранцев, которые покинут сектор Газа 2 ноября

Погранслужба палестинского анклава обнародовала перечень тех, кто покинет сектор Газа через КПП «Рафах». К сообщению прикрепили файл с именами и паспортными данными 596 иностранцев и людей с двойным гражданством.

Территорию палестинского анклава смогут покинуть выходцы из США, Австрии, Японии, Болгарии, Иордании, Чехии и Индонезии. В списке также присутствуют граждане Венгрии, Швейцарии, Южной Кореи, Нидерландов, Бахрейна и Бельгии.

КПП «Рафах» на границе с Египтом открыли 1 ноября. Накануне из сектора Газа эвакуировались граждане восьми стран. Посол в Израиле Анатолий Викторов ранее заявил, что из палестинского анклава вывезут 600 россиян. Российская сторона ждет от Египта разрешение на эвакуацию.