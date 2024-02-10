Россия жестко ответит на попытки Запада использовать замороженные активы

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Покушение на принадлежащие России замороженные активы воспримут как банальное воровство и «стремление экспроприаторов пополнить собственные карманы», предупредила дипломат.

Она подчеркнула, что Россия жестко отреагирует на недружественные действия коллективного Запада, будет защищать свои права и интересы всеми возможными средствами.

«В настоящее время в правительстве рассматривается целый ряд вариантов оказания правового и экономического воздействия», - отметила Захарова.

Совет Федерации предложил Министерству финансов России разработать законопроект об ответных мерах на возможное использование замороженных активов страны за рубежом. В качестве ответной меры предложили обложить налогами западные ценные бумаги в России.