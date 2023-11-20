Россия заявила протест Финляндии в связи с закрытием нескольких КПП на границе

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«Принятое финскими властями решение является провокационным, оно идет в русле попыток еще более обострить межгосударственные отношения», - указали в министерстве.

В МИД подчеркнули, что закрытие КПП нарушило интересы и права десятков тысяч российских и финских граждан.

«Решение принимали поспешно, без консультаций с российской стороной, которые всегда являлись важнейшей частью сотрудничества при функционировании совместной границы», - добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что власти Финляндии заявили о готовности ликвидировать последние четыре КПП на границе с Россией, писал RT. Замглавы МИД Александр Грушко не исключал, что республика полностью закроет все приграничные КПП.