26 марта 2024, 23:31

Россия запросила заседание Совбеза ООН по атаке НАТО на Югославию

РИА «Новости»
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Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия официально запросила созыв заседания Совета безопасности организации по теме 25-летия агрессии НАТО против Югославии. Об этом сообщило РИА «Новости».

Дипломат напомнил, что ранее Франция и США сорвали проведение заседания по этой проблематике. Французский представитель Николя де Ривьер назвал тему неактуальной и несогласованной с ними.

По мнению российского дипломата, причина в том, что западные страны боятся публичного обсуждения натовских бомбардировок Югославии.

«Ожидаем от японского председательства официального ответа», - заявил Полянский.

До этого постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал, что Россия потребовала утверждения повестки заседания в СБ ООН путем процедурного голосования , чтобы исключить любые провокации.

Ранее гендиректор компании «Србиягаз» Душан Баятович назвал НАТО «фашистами XXI века» , а также указал на родственные связи немецкого руководства с нацистами, пояснив, что их бабушки и дедушки были офицерами СС.

Россия НАТО ООН
27 марта 2024, 00:08
Испанский патруль сопроводил до Португалии группу кораблей из России
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Экипажи патрульных кораблей Испании «Аталайя» и «Вигия» организовали сопровождение российской группы, состоящей из двух кораблей и нефтяного танкера. Об этом сообщило Europa Press.

По данным издания, два больших десантных корабля «Иван Грен» и «Александр Отраковский» и танкер «Кола» якобы обнаружили в суверенных водах королевства.

Наблюдение за российскими судами вели в две смены. После этого судно «Аталайя» последовало за кораблями России к пограничному переходу с Португалией. Там его встретил португальский фрегат.

Как отметили в материале, испанские патрульные суда выполняли задачи по обеспечению безопасности, контролируя линию морского движения, которая связывает мыс Сент-Винсент с Гибралтарским проливом.

Ранее фрегат ВМС Великобритании сопроводил фрегат Северного флота ВМФ РФ «Адмирал флота Касатонов» и средний морской танкер «Академик Пашин».

Корабли Россия Испания
26 марта 2024, 20:24
Приднестровье опровергло планы по присоединению к России
РИА «Новости»
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Власти Приднестровья не собирались обращаться к России с просьбой о включении республики в состав страны. Об этом заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев в интервью RTVI.

По словам дипломата, информационная кампания о якобы готовящемся обращении к России была проведена, чтобы сорвать съезд депутатов, который прошел в конце февраля.

«Вокруг Приднестровья созданы иллюзии, определенные мифы, и против нас ведется гибридная информационная война, когда в инфополе вбрасываются ложные нарративы, как сейчас принято говорить», - сказал дипломат в ответ на вопрос журналиста, собирались ли депутаты ПМР просить о включении республики в состав России.

По словам министра, съезд депутатов Приднестровья обратился к России, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к нарушению Молдавией международного права.

В конце февраля Приднестровье обратилось к России за помощью из-за экономической блокады со стороны Молдавии.

Молдавия Депутаты Россия Приднестровье
26 марта 2024, 19:56
Захарова назвала Ассанжа жертвой продажной британской лже-Фемиды
РИА «Новости»
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Высокий суд Лондона разрешил журналисту Джулиану Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США. После этого официальный представитель МИД Мария Захарова назвала систему правосудия Соединенного Королевства «посмешищем на глазах у всего мира». Пост об этом она опубликовала в своем Telegram-канале.

«161 месяц - почти 5 тысяч дней - больше 13 лет британскому правосудию понадобилось, чтобы принять решение.<…> Вся система правосудия Королевства превратилась в фарс - посмешище на глазах у всего мира», - написала дипломат.

Захарова отметила, что на уголовно-процедурное решение в отношении журналиста Лондону понадобились пять лет. А вот о заказчиках теракта в Красногорске в Лондоне стало известно спустя несколько часов.

По словам дипломата, Ассанж, посвятивший жизнь раскрытию тайн британских и американских спецслужб, стал жертвой «продажной британской лже-Фемиды». Она призвала мировую общественность обратить внимание на долгое преследование журналиста, которое попирает основополагающие принципы свободы слова и прав человека.

Ранее стало известно о переговорах Минюста США с адвокатами Ассанжа о смягчении обвинений.

Великобритания Джулиан Ассанж Мария Захарова
26 марта 2024, 18:14
Россия потребовала утверждать повестку перед каждым заседанием СБ ООН
РИА «Новости»
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Россия потребовала утверждать повестку заседания СБ ООН путем голосования, чтобы избежать провокаций подобно той, которая произошла 25 марта. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Его слова привело РИА «Новости».

Накануне США и Франция сорвали проведение запрошенного российскими дипломатами заседания СБ ООН по бомбардировкам Югославии самолетами НАТО. В постпредстве РФ заявили, что Запад боится публичного обсуждения событий 25-летней давности.

Во вторник, 26 марта, Небензя запросил проведение процедурного голосования. Повестку поддержали все 15 членов СБ ООН.

«Так будет до тех пор, пока мы не договоримся о нормальном „модус операнди“», - пояснил дипломат.

Ранее в Белграде состоялся митинг против военно-политического блока НАТО. Лидер «Движения социалистов» Александр Вулин заявил, что Запад до сих пор пытается посеять раздор на Балканах и не раскаивается в гибели невинных людей при бомбардировках.

Россия Франция ООН

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