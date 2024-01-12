12 января 2024, 09:34

Россия запросила заседание СБ ООН по ударам США в Йемене

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Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН из-за ударов США по целям в Йемене. Оно состоится 12 января. Информация об этом появилась в Telegram-канале постпредства России при ООН.

Срочно заседание начнется в 23:00 по московскому времени. Оно будет проходить в открытом формате.

Как сообщил командующий военно-воздушными силами США Алекс Гринкевич, американские ВВС ударили по более чем 60 объектам хуситов. Речь идет о командных пунктах и центрах управления, складах с боеприпасами, производствах и радарах систем ПВО. Для поражения целей ВВС Соединенных Штатов использовали более 100 разных высокоточных боеприпасов. Причиной атаки стала кампании хуситов по захвату судов.

Десятки американцев собрались у Белого дома в знак протеста против ударов США. Местные жители призвали прекратить атаки по Йемену. Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что ситуация с хуситами может обернуться для США полномасштабной войной.

США Россия ООН
12 января 2024, 09:47
Россиян попросили не ездить в Папуа — Новую Гвинею на фоне беспорядков
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Россиянам пока лучше не ездить в Папуа — Новую Гвинею в свете беспорядков в стране. Предупреждение опубликовало посольство России в Индонезии, представляющее РФ и в Папуа — Новой Гвинее.

«В связи с дестабилизацией внутриполитической обстановки рекомендовали бы российским гражданам воздержаться от посещения упомянутого государства до урегулирования ситуации», - говорится в сообщении, появившемся в Telegram-канале дипведомства.

В посольстве напомнили, что 10 января в Папуа - Новой Гвинее вспыхнули антиправительственные беспорядки. Среди населения есть жертвы. Количество погибших и пострадавших не уточнялось.

Волнения начались на фоне протестов полицейских и военных против вычета из зарплат в размере до 30% от оклада. Свою работу отказались выполнять около 200 силовиков. Власти попытались взять ситуацию под контроль. Они объяснили снижение зарплат правоохранителям сбоем.

Местным жителям посоветовали не выходить из дома.

Россиянам пока лучше не ездить в Папуа - Новую Гвинею в свете беспорядков в стране.

Предупреждение опубликовало посольство России в Индонезии, представляющее РФ и в Папуа - Новой Гвинее.

Путешествия Индонезия Россия Беспорядки
12 января 2024, 09:00
ВВС США ударили по более 60 целям в Йемене
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Военно-воздушные силы США ударили по более чем 60 объектам хуситов. Об этом заявил командующий американскими ВВС в Центральном командовании Алекс Гринкевич. Его заявление появилось на сайте военно-воздушных сил страны.

«По приказу Центрального командования США, ВВС <…> нанесли преднамеренные удары по более чем 60 целям <…> поддерживаемых Ираном хуситов», - подчеркнул он.

Для поражения целей американские ВВС использовали свыше 100 высокоточных боеприпасов разного вида. Под удар, как уточнил он, попали командные пункты и центры управления, склады с боеприпасами, производственные мощности и радары системы противовоздушной обороны хуситов.

Американцы устроили митинг у Белого дома в знак протеста против ударов США по Йемену. Они призвали власти Соединенных Штатов прекратить атаки по территории Йемена, а также завершить конфликт между Израилем и ХАМАС.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис предупредил, что ситуация с хуситами в Йемене может втянуть страну в полномасштабную войну.

США Иран Ближний Восток
12 января 2024, 08:27
Кабмин Японии пообещал «следить за ситуацией» после слов Путина о Курилах
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Япония будет пристально наблюдать за ситуацией после заявления президента Владимира Путина о желании посетить Курильские острова. Об этом сообщил генсек японского кабмина Есимаса Хаяси, его слова процитировало издание Jiji.

Он отказался комментировать слова российского лидера, но добавил, что Япония «соответствующим образом» отреагирует на развитие событий в регионе.

«Я воздержусь от того, чтобы комментировать каждое заявление российских лиц», - отметил Хаяси.

Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа 11 января пообещал, что в будущем обязательно приедет на Курильские острова. Он добавил, что еще ни разу там не был. Путин указал на необходимость развития туристического направления в регионе и напомнил о программах развития Дальнего Востока. По его словам, первые шаги в этом направлении дались стране тяжело, но они дали свой результат.

Ранее глава государства рассказал о своих впечатлениях от посещения Чукотки. Он признался, что регион почти ничем не отличается от Москвы и Санкт-Петербурга.

Япония Владимир Путин Курильские острова Дальний Восток
12 января 2024, 07:45
«Избегать эскалации». Саудовская Аравия призвала к сдержанности в свете ударов США по Йемену
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МИД Саудовской Аравии на фоне ударов Соединенных Штатов и Британии по объектам движения хуситов призвал избегать эскалации и сохранять сдержанность. Сообщение министерства появилось в соцсети Х.

Отмечается, что королевство наблюдает за военными операциями в районе Красного моря и атаками на объекты в Йеменской республике «с серьезной обеспокоенностью».

«Королевство Саудовская Аравия <…> подтверждает важность сохранения безопасности и стабильности в районе Красного моря <…> и призывает к сдержанности, избеганию эскалации», - отмечается в сообщении.

МИД Саудовской Аравии напомнил, что свобода судоходства в Красном море - международное требование «в интересах всего мира».

О бомбардировке объектов хуситов в Йемене стало известно в ночь на 12 января. Под удар попали город Ходейда и столица Йемена - Сана.

Пентагон подтвердил атаки, назвав целью снижение военного потенциала хуситов. США поразили по крайней мере 10 объектов. Йеменское движение «Ансар Алла» нанесло ответные удары.

США Саудовская Аравия Военные

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