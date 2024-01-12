Россия запросила заседание СБ ООН по ударам США в Йемене

Срочно заседание начнется в 23:00 по московскому времени. Оно будет проходить в открытом формате.

Как сообщил командующий военно-воздушными силами США Алекс Гринкевич, американские ВВС ударили по более чем 60 объектам хуситов. Речь идет о командных пунктах и центрах управления, складах с боеприпасами, производствах и радарах систем ПВО. Для поражения целей ВВС Соединенных Штатов использовали более 100 разных высокоточных боеприпасов. Причиной атаки стала кампании хуситов по захвату судов.

Десятки американцев собрались у Белого дома в знак протеста против ударов США. Местные жители призвали прекратить атаки по Йемену. Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что ситуация с хуситами может обернуться для США полномасштабной войной.