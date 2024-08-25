Россия запросила у Франции доступ к Дурову

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Она отметила, что российская сторона передала Франции ноту с требованием о доступе к предпринимателю.

По данным посольства России, французское руководство уклоняется от сотрудничества по ситуации с задержанием Дурова, добавили в агентстве.

Основателя мессенджера арестовали в Париже , когда тот прилетел из Азербайджана. Причиной задержания мог стать отказ сотрудничать с правоохранителями. Дурова могут обвинить в том, что он якобы является соучастником незаконного оборота наркотиков и других преступлений.

По мнению главы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрея Климова, предпринимателя задержали по запросу США.