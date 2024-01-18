Россия запретит Великобритании рыболовство в Баренцевом море

По данным газеты, английские рыболовные суда осуществляют промысел в Баренцевом море на основе соглашения почти 70-летней давности. Документ действует до тех пор, пока одна из сторон не разорвет его.

«Денонсация соглашения не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий для РФ», - сказано в пояснении к законопроекту.

Согласно источнику «Известий», правительство поддержало проект. Этот шаг российских властей станет ответом на то, что в марте 2023 года Великобритания исключила Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле.

В декабре прошлого года Владимир Путин подписал закон о приостановке некоторых положений международных договоров о налогообложении с 38 странами - в том числе, с Великобританией. Приостановка будет действовать до тех пор, пока эти государства не устранят нарушения экономических интересов и прав физических и юридических лиц из России.