Россия запланировала увеличить стоимость виз для граждан Евросоюза
МИД России подготовил законопроект, предусматривающий отмену визовых льгот и повышение сборов для въезжающих в страну граждан Евросоюза и некоторых стран Европы. Об этом сообщил РБК со ссылкой на документ.
Нововведения коснутся граждан Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. МИД РФ разработал законопроект в качестве ответной меры для синхронизации режима взимания российских визовых сборов с установленными ЕС.
Составители документа заявили о необходимости полностью приостановить в соглашениях с каждым из государств действие статьи, касающейся визовых сборов. Так, в соглашении с Евросоюзом сбор за оформление визы составил в этой статье 35 евро, а в случае срочного оформления - 70 евро.
Ранее публицист Анастасия Миронова назвала правила въезда россиян в страны ЕС новым этапом унижения. По ее мнению, конфискация личных вещей на границе, в том числе телефонов и компьютеров, недопустима. Кроме того, Миронова обратила внимание на высокие цены авиабилетов и запрет банковских карт.