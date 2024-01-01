Россия заняла пост председателя Содружества Независимых Государств

Также ключевыми задачами страна-председатель поставила создать из СНГ площадку для многостороннего политического диалога для координации внешнеполитической деятельности, а также продвижения совместных международных инициатив.

В частности, речь идет о развитии связей с Евразийским экономическим союзом, Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организацией сотрудничеств (ШОС), БРИКС, форумом «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» и другими.

Участники объединения должны сильнее интегрироваться в едином экономическом пространстве, нарастить сотрудничество в сферах энергетики, промышленности, аграрном секторе цифровизации, вопросах транспорта, связи, экологии, защиты климата, а также усилить совместную работу в научном и инновационном секторах.

Механизмы в области совместного противостояния традиционным и новым вызовам и угрозам для стран-участниц требуют усовершенствования и дальнейшего углубления сотрудничества в военной сфере и области пограничной безопасности.

Кроме того, деятельность СНГ необходимо совместить с другими видами совместной работы для создания Большого Евразийского партнерства, в рамках которого объединятся все государства и организации региона.

В торгово-экономической области приоритет отдадут реализации первой части плана Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года, который включает развитие зоны свободной торговли, стимулирование сотрудничества бизнеса, согласование таможенных служб и антимонопольной политики, а также обеспечение справедливых условий конкуренции.

Для укрепления финансового суверенитета стран СНГ использование национальных валют во взаимных расчетах увеличат, а также создадут независимую расчетную инфраструктуру для установления прямых корреспондентских связей между банками, а также внедрение трансграничных платежных механизмов.

Важным направлением работы станет противостояние внешнему влиянию на культуру государств-участниц СНГ. Россия продолжит принимать меры для противостояния фальсификации истории и попыток реабилитации нацизма.

Особое внимание уделят подготовке мероприятий в честь Года 80-летия Победы в Великой Отечественной войне - Года Мира и Единства в борьбе с нацизмом. Также продолжится работа по защите, поддержке и продвижению русского языка как языка межнационального общения, а также по запуску практической деятельности международной организации по русскому языку, открытой для присоединения всех стран, разделяющих ее цели и принципы.